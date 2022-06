Die Zeit rennt! Ihr könnt Animal Crossing: New Horizons nur noch 38 Jahre lang spielen. (Bild: Nintendo & GettyImages/AaronAmat)

Kurioser Fund: Wie ein Fan jetzt herausgefunden hat, lässt sich das beliebte Nintendo-Spiel Animal Crossing: New Horizon im Jahr 2061 nicht mehr starten. Wir erklären euch, was es mit dieser Nachricht aus der Zukunft auf sich hat.

2061 lässt sich Animal Crossing: NH nicht mehr starten

Falls ihr vorhabt in 38 Jahren ein bisschen in wohliger Nostalgie zu schwelgen und dafür Animal Crossing: New Horizon starten wollt, dann werdet ihr eine böse Überraschung erleben. Denn wie ein Fan jetzt durch Zufall herausgefunden hat, lässt sich das Switch-Spiel ab dem Jahr 2061 nicht mehr regulär öffnen.

Stattdessen erhaltet ihr folgende Nachricht: "Please close the game from the home menu and restart after setting a date between 1/1/2000 - 31/12/2060."

Im Subreddit zu New Horizon findet sich auch ein entsprechender Screenshot der kuriosen Meldung:

Aus irgendeinem Grund lässt sich das Spiel also nur in dem Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2000 und dem 31. Dezember 2060 starten. Danach ist Schluss. Also bleibt euch in 38 Jahren nur übrig, eure Switch auf ein beliebiges Datum innerhalb dieser Zeitspanne zu stellen. Auf diese Art lasst ihr dann buchstäblich die Vergangenheit wieder aufleben.

Was steckt hinter der kuriosen Meldung?

Was der technische Hintergrund für die Nachricht ist, bleibt indessen ein Rätsel. Allerdings sind die Erklärungen auf Reddit ohnehin viel amüsanter. So vermutet ein User scherzhaft, dass das ein versteckter Hinweis darauf ist, dass Nintendo 2061 ein neues Animal Crossing veröffentlichen wird.

Woraufhin jemand kommentiert, dass es sich dabei natürlich um Animal Crossing: Amiibo Festival 2 handeln muss.

Animal Crossing: Amiibo Festival - Trailer

Es gibt aber auch düstere Erklärungen: So erklärt sich ein anderer User die Nachricht damit, dass die globale Erwärmung 2061 dafür gesorgt hat, dass die Inseln in Animal Crossing inzwischen vom Meer verschlungen wurden.