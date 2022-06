Next-Gen-Shooter: Teaser begeistert Fans mit spektakulärer Grafik

Teaser zu Next-Gen-Shooter beeindruckt die Community. (Bildquelle: VRESKI, YouTube / AaronAmat, Getty Images)

Ein neuer Teaser für ein kommendes Shooter-Projekt begeistert Gamer aktuell mit großartiger Grafik. Das actionreiche Video zeigt, wie detailliert und lebensecht die visuellen Effekte dank der neuen Unreal Engine 5 in Zukunft aussehen könnten.

Reddit-User VRESKI arbeitet nach eigenen Angaben aktuell an einem neuen Shooter, den er der Community in einem Teaser präsentiert. Das Video sorgt bei Gamern für offene Münder und volle Begeisterung, denn es zeigt einen spektakulären Schusswechsel in Zeitlupe, bei dem die Unreal Engine 5 ihr ganzes Potenzial unter Beweis stellt.

Shooter beeindruckt mit Next-Gen-Teaser

In dem kurzen Video stellt VRESKI sein noch unbetiteltes Shooter-Projekt vor, in dem buchstäblich die Fetzen fliegen. Dank der Unreal Engine 5 zerlegt der unbekannte Protagonist die Inneneinrichtung eines Restaurants mit einer Shotgun in ihre Einzelteile – und das mit fantastischen Lichteffekten und in stylisher Slow-Motion-Action, die Max Payne neidisch werden lassen.

Community feiert Unreal-Engine-5-Video

Der Teaser sorgt im Unreal-Engine-SubReddit für Aufsehen und schürt die Vorfreude auf echte Next-Gen-Grafik. Viele Kommentatoren loben die Effekte und die Detail-Darstellung, auch wenn einige ebenfalls noch auf die etwas unnatürliche Armhaltung hinweisen. Daran müsste der Entwickler noch etwas arbeiten. Das Potenzial für ein beeindruckendes Shooter-Spiel ist allerdings definitiv vorhanden.

„Das sieht unfassbar gut aus.“ ( Reddit-User LonelyLionGames )

) „Von dem Gummi-Arm abgesehen sieht das richtig gut aus.“ ( Reddit-User Twentyand1 )

) „ Ich mag eigentlich keine FPS-Spiele aber das sieht geil aus und ich würde es auf jeden Fall spielen!“ (Reddit-User CharcoalWalls)

Das Video ist natürlich nicht der erste Unreal-Engine-5-Clip, der im Internet für Furore sorgt. Bereits vor einiger Zeit hatte ein täuschend echtes Video von einer japanischen Bahnstation gezeigt, wie realistisch die Next-Gen-Grafik aussehen kann.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch die besten Next-Gen-Features der PS5 und Xbox Series X|S: