Pokémon Karmesin & Purpur: Neuer Trailer verrät den Release-Termin

Pokémon Karmesin & Purpur soll zahlreiche frische Features mitbringen. Ein neuer Trailer erlaubt jetzt aber erst einmal einen Blick auf die zwei neuen Professoren und enthüllt außerdem die legendären Pokémon zum Spiel.

Pokémon Karmesin & Purpur: Was ist bisher bekannt?

Alle Fakten zu Pokémon Karmesin & Purpur auf einen Blick.

Genre: RPG, Adventure, Open World

Setting: Neue Region, die an Spanien angelehnt ist

Plattformen: Nintendo Switch

Veröffentlichung: Voraussichtlich am 18. November 2022

Entwickler: Game Freak

Update vom 1. Juni 2022:

Neuer Trailer zeigt erstmals die legendären Pokémon

Wie angekündigt veröffentlichte Game Freak pünktlich den zweiten Trailer zum kommenden Spiel Pokémon Karmesin & Purpur. Das Video zeigt zwar kein eigentliches Gameplay, doch Fans können einen Blick auf die weitläufige Welt sowie auf neue Pokémon und Trainer werfen.

Die Highlights kommen allerdings am Ende des Videos, denn erstmals werden die beiden legendären Pokémon Koraidon und Miraidon und damit auch die beiden Cover-Designs des Spiels gezeigt. Zusätzlich steht nun der Release-Termin fest. Pokémon Karmesin & Purpur erscheint voraussichtlich am 18. November 2022.

Leak meint: Es gibt viele neue Monster und Features

An neuen Inhalten soll es Pokémon Karmesin & Purpur nicht mangeln – zumindest, wenn es nach einem chinesischen Leak geht. Laut diesem erwarten euch nämlich über 130 brandneue Pokémon.

Das wäre die größte Anzahl an Neuankömmlingen seit der fünften Generation. Schwarz & Weiß hatte nämlich satte 156 neue Monster. Seitdem waren es immer weniger als 100. Und regionale Formen sollen da noch obendrauf kommen: Tauros soll so zum Beispiel zu einem Minotaurus werden und auch ein Maus-Pokémon sei geplant, das an die Zahnfee erinnern soll.

Auch spannend ist der Leak zu einem neuen Gameplay-Element. Angeblich soll es nämlich unter bestimmten Umständen möglich sein, den Typ eines Pokémon zu ändern. (Quelle: YouTube / SwitchForce)

Welche Pokémon sind bereits bestätigt?

Der Ankündigungstrailer stellt die drei Starter der neunten Generation vor: Felori (Typ Pflanze), Krokel (Typ Feuer) und Kwaks (Typ Wasser). Wie in jedem Pokémon-Spiel, werdet ihr euch auch hier wahrscheinlich wieder einen Begleiter aussuchen dürfen, der euch auf eurem Abenteuer begleitet.

Einen ersten Blick auf die Starter könnt ihr im Trailer erhaschen:

Pokémon: Karmesin & Purpur – Ankündigungstrailer

Fans spekulieren auch bereits darüber, wie die letzten Entwicklungsstufen der drei Kreaturen aussehen könnten. Der Trailer soll nämlich einen Hinweis darauf liefern:

Im Trailer sind außerdem noch folgende bekannte Pokémon vergangener Editionen zu sehen: Staralili, Hoppspross, Lilminip, Enton, Driftlon, Mauzi, Wablu, Pikachu, Heiteira, Vipitis, Magnetilo, Larvitar und Lucario.

Pokémon Karmesin & Purpur vorbestellen

Obwohl es noch keinen genauen Termin zum Release gibt, könnt ihr euch die beiden Versionen bereits in verschiedenen Online-Märkten vorbestellen:

