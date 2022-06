Kult-Alarm: Der verrückteste Alien-Shooter kehrt im Sommer zurück

Destroy All Humans! 2 - Reprobed - Release Date Trailer

Mit Destroy All Humans 2 - Reprobed erhält in diesem Sommer auch der zweite Teil der beliebten Alien-Reihe ein Remake. Passend dazu hat Publisher THQ Nordic einen fetzigen Trailer veröffentlicht. Wir verraten euch, warum Teil 2 noch mehr Spaß macht als sein ohnehin schon guter Vorgänger.

Destroy All Humans 2 erhält Remake

Als fieses Alien Städte zerstören, Menschen entführen und für absurdes Chaos sorgen – das ist die Essenz von Destroy All Humans, welches im Jahr 2005 erstmals für die PlayStation 2 und die Xbox erschien. 2020 folgte dann ein ordentlich aufpoliertes Remake. Und nun bekommt auch die Fortsetzung Destroy All Humans 2 aus dem Jahr 2006 eine Überarbeitung spendiert.

Die Neuauflage hört auf den Namen Destroy All Humans 2 - Reprobed und erscheint am 30. August 2022 für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC.

Im zweiten Teil besucht ihr neben England auch Japan. (Bild: THQ Nordic)

Wer das Spiel vorbestellt, der erhält den neuen Multiplayer-Modus Destroy All Humans - Clone Carnage kostenlos dazu. Regulär kostet der eigenständige DLC 12,99 Euro.

Apropos Multiplayer: Destroy All Humans 2 bietet im Vergleich zum Vorgänger einen Koop-Modus. Dadurch ist es möglich die komplette Kampagne von Teil 2 mit einem Freund zu erleben, was das chaotische Spiel noch sehr viel unterhaltsamer macht.

Warum sind die Alien-Spiele so beliebt?

Der Erfolg der Reihe beruht auf dem enormen Spaß-Faktor der Spiele. In der Rolle von Alien Crypto verbreitet ihr unter den Menschen Angst und Schrecken. Dabei nimmt sich das Spiel zu keinem Zeitpunkt ernst und setzt stattdessen auf absurde Momente und flachen Humor.

So erledigt ihr in bester GTA-Manier auf großen Maps diverse Missionen oder stiftet einfach Chaos. Dabei habt ihr Zugang zu einem umfangreichen Waffenarsenal und abgefahrenen Alien-Kräften. So könnt ihr Menschen und Gegenstände durch die Luft werfen, Gedankenlesen oder in eurem UFO gleich die ganze Stadt dem Erdboden gleichmachen.