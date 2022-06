Steam-Shooter: Valve will 15 Jahre altes Spiel nach Fan-Protest retten

Valve will Shooter nach Fan-Protest retten. (Bildquelle: Valve / Damir Khabirov, Getty Images)

Ein mittlerweile 15 Jahre alter Shooter hat auf Steam ein echtes Bot-Problem. Jetzt haben Fans lautstark darauf hingewiesen und Valve darum gebeten, das Spiel zu retten. Ihr leidenschaftlicher Protest bringt nun einen ersten Erfolg.

Beliebter Steam-Shooter hat ein riesiges Problem

Team Fortress 2 ist ein absolutes Steam-Urgestein. Nach 15 Jahren hat er immer noch eine treue Fan-Gemeinschaft, die sich allerdings schon eine ganze Weile große Sorgen um das Spiel macht. Schon seit etwa zwei Jahren hat Team Fortress 2 nämlich ein gewaltiges Bot-Problem.

Die Bots cheaten, verursachen Lags, schreiben Beleidigungen in den Chat und starten Vote-Kicks, um legitime Spieler aus den Runden zu werfen. Umso schlimmer also, dass die nervige Plage von Valve weitestgehend ignoriert wurde. Von den Spielern wurde darum der Hashtag #SaveTF2 (Rettet TeamFortress 2) geboren. Jetzt hat der Protest Wirkung gezeigt. Der offizielle Twitter-Account des Shooters schreibt:

„TF2 Community, wir hören euch. Wir lieben das Spiel und wissen, dass ihr das auch tut. Wir sehen, wie groß die Probleme geworden sind und arbeiten daran, die Situation zu verbessern.“

Team Fortress 2 nach zwei Jahren wieder aktiv auf Twitter

Der Tweet löst in der Community große Hoffnungen aus. In kürzester Zeit hat er bereits mehr als 160.000 Likes erhalten. Tatsächlich ist es das erste Mal seit dem 3. Oktober 2020, dass der offizielle Twitter-Account von Team Fortress 2 überhaupt aktiv war. Noch hat Valve allerdings auch noch keinen konkreten Plan vorgestellt, mit dem sie das Bot-Problem in den Griff bekommen wollen.

Es würde sich definitiv lohnen, etwas für die TF2-Community zu tun. Immerhin ist Team Fortress 2 auch nach all den Jahren immer noch eines der meistgespielten Spiele auf Steam. Jetzt gerade steht es mit fast 80.000 Spielern auf dem 10. Platz. (Quelle: Steam)