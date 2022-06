Gewinnspiel: Holt euch 3 x 2 Golden Tickets für die Filmpremiere von Belle

Bereits in wenigen Tagen, nämlich am Donnerstag, den 9. Juni, findet die deutsche Kino-Premiere von Belle statt. Der fantastisch gestaltete und visuell höchst beeindruckende Anime begeistert jetzt schon die Fans. Mit etwas Glück seid ihr bei der Premiere dabei!

Es beginnt so alltäglich und unscheinbar: Die 17-jährige Suzu führt mit ihrem Vater ein beschauliches Leben in einem kleinen Dorf. Alles geht seinen gewohnten Gang, es gibt keine besonderen Highlights in ihrem Leben. Doch das ändert sich alles mit einem Schlag, als Suzu sich auf der Plattform „U“ anmeldet. Übrigens: Wenn euch die deutsche Synchronstimme von Suzu bekannt vorkommen sollte, ist das sicher kein Zufall. Denn es handelt sich dabei um niemand geringeren als Lara Trautmann, euch vermutlich besser bekannt als Lara Loft.

„U“ ist eine virtuelle Welt mit fünf Milliarden Nutzern. Dank digitaler Avatare kann dort jeder sein wer er oder sie sein möchte, das eigene Aussehen bestimmen und das Leben leben, das einem sonst verwehrt bleibt.

Für die schüchterne Suzu bedeutet das, sie kann in der Gestalt der umwerfend schönen Belle ihr langweiliges Leben mitsamt einem traumatischen Kindheitserlebnis hinter sich lassen und sich der Anonymität einer einer Online-Welt hingeben. So gelingt es ihr, ihre Selbstzweifel abzulegen und wird quasi über Nacht zum weltweit umjubelten Star.

Doch schon bald offenbaren sich die Schattenseiten des Berühmtseins. Vor allem in Gestalt eines mysteriösen Wesens, das nur als Das Biest bekannt ist. Dieses Ungeheuer treibt in der virtuellen Welt von „U“ sein Unwesen. Doch Suzu ist fest entschlossen, das Geheimnis um Das Biest zu lüften. Denn wer weiß: Wenn sich hinter der schillernden Fassade von Belle ein schüchternes Mädchen vom Land verbirgt, wer mag sich dann hinter der grimmigen Maske des Biestes verstecken?

Nachdem ihr euch schon den Trailer ganz oben angesehen habt, könnt ihr euch sicher vorstellen, einen tollen Premiere-Abend im Kino zu verbringen, oder?

Euch ist vielleicht beim Durchlesen der obenstehenden Zeilen das Szenario von Belle bekannt vorgekommen. Nun, das kommt nicht von ungefähr, denn die Geschichte in einer modernen, gar nicht mal so utopischen Welt ist einem alten Märchen nachempfunden. Unsere Frage lautet: Wie heißt das Märchen, das dem Film Belle zugrunde liegt?

a) Aschenputtel

b) Schneeweißchen und Rosenrot

c) Die Schöne und das Biest

d) Däumelinchen

Wenn ihr aus dem Video und unserer Inhaltsangabe noch nicht genau ableiten konntet, wo Belle ihre Wurzeln hat, hilft vielleicht ein Blick auf die offizielle Seite des Films.

