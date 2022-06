Pokémon Karmesin & Purpur: In diesen 3 Punkten könnte es scheitern

Pokémon Karmesin & Purpur sieht toll aus, könnte aber einige Probleme haben. (Bildquelle: Game Freak. Getty Images / Ysr Dora)

Game Freak veröffentlicht einen zweiten Trailer zu Pokémon Karmesin & Purpur, der nicht nur den Veröffentlichungstermin für den 18. November festlegt, sondern auch mehr Eindrücke zur Welt bietet. Bei diesen Eindrücken ist mir jedoch etwas aufgefallen, was mir etwas Sorgen bereitet. Ein Kommentar von Nathan Navrotzki.

Pokémon Karmesin & Purpur: Meine Befürchtungen

Um eines vorweg zu nehmen: Ich freue mich auf Pokémon Karmesin & Purpur und der zweite Trailer hat meine Vorfreude nur noch gestärkt. Die neuen Pokémon sehen super knuffig aus, die NPCs wirken interessant und auch der allgemeine Look gefällt mir.

Auch, dass es endlich einen echten Multiplayer-Modus geben soll und die Welt offen ist, klingt im ersten Moment nach etwas Gutem. Doch hier schleichen sich bei mir ein paar Zweifel ein: Wird es wieder leere Gebiete und dafür weniger Städte und Story geben?

Schaut hier noch einmal in den Trailer rein:

Pokémon Scarlet and Pokémon Violet Second Trailer

Wieder eine leere Open World?

In den bisherigen Trailern zeigt Game Freak viel von der weitläufigen Welt, die ganz klar das Hauptaugenmerk des Spiels sein soll. Immerhin sollt ihr so viel Zeit in den offenen Gebieten verbringen, dass es sogar Pokémon Center als kleine Boxenstopps am Wegrand zu finden gibt – vermutlich, damit ihr euer hauptsächliches Abenteuer nicht für einen Trip in die Stadt unterbrechen müsst. Sogar Arenakämpfe scheinen nicht mehr in den Städten, sondern an der frischen Luft stattzufinden.

Was jedoch bisher an Graslandschaften, Schneegebieten und Höhlen gezeigt wurde, erinnert stark an die Naturzone aus Pokémon Schwert & Schild und die gesamte offene Welt aus Pokémon-Legenden: Arceus – Sie wirkt groß, aber leer.

Das einzig Interessante sind ein paar Trainer und die Pokémon. Womit Karmesin & Purpur zumindest schon Mal ein bisschen mehr zu bieten hätte als seine Vorgänger. Trotzdem hoffe ich auf ein paar Geheimnisse und vielleicht sogar kleine Rätsel in der Welt.

Werden Städte überflüssig?

Wenn nun Pokémon Center und Arenen außerhalb von Städten zu finden sind, welchem Zweck dienen Städte dann noch? Im schlimmsten Fall werden sie zum reinen Dreh – und Angelpunkt der Handlung.

Hier sehe ich aber auch eine gewaltige Chance Städte interessant zu halten, indem hier zum Beispiel NPCs Spielern Nebenquests geben – ähnlich wie in Pokémon-Legenden: Arceus. Oder indem, neben Bekleidungsläden, Namenbewertern, etc. noch weitere neue Features Einzug halten.

In den bisherigen Trailern gab es aber leider nur wenig Zivilisation zu sehen. Soweit wir bisher wissen, gibt es das kleine Heimatdorf des Hauptcharakters und noch eine oder zwei Städte mehr, die kurz im Ankündigungstrailer zu sehen sind. Sonst sieht die Skyline eher karg aus.

Wird es eine richtige Handlung geben?

Die Handlung von Pokémon Karmesin & Purpur soll in beliebiger Reihenfolge erlebt werden können. Wie das funktionieren soll? Auf mich wirkt es am wahrscheinlichsten, dass das Betreten einer neuen Stadt oder eines bestimmten Gebietes, einen neuen Abschnitt der Story einleitet.

Je nachdem, wie Game Freak das umsetzt, könnte das ein ähnliches Freiheits-Gefühl à la Breath of the Wild liefern, wo ihr den Verlauf der Geschichte selbst bestimmt und ihr alles in eurem eigenen Tempo angehen könnt.

Wenn das aber schiefläuft, könnte das Spiel einem auch einfach ein paar Story-Happen entgegenwerfen, die keine zusammenhängende Geschichte erzählen.

Fazit

Mit Pokémon Karmesin & Purpur möchte Game Freak zum ersten Mal ein Open-World-Erlebnis in die Hauptreihe bringen, das viel Potenzial bietet. Trotz vieler interessanter Ideen, könnten sich aber Fehler aus vorherigen Spielen einschleichen, wie eine langweilig designte Welt. Und es könnten auch neue Probleme dadurch entstehen, dass das Spiel nicht mehr so linear sein soll, wie seine Vorgänger.

Ich sehe das Ganze trotzdem optimistisch und gebe Game Freak einen Vertrauensvorschuss, weil das bisher Gezeigte schon richtig gut aussieht und mir Lust aufs Spiel macht. Hoffen wir also die Entwickler ergreifen die Chance, um wirklich das Beste daraus zu machen.

