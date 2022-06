State of Play: Alle Infos zu Resident Evil 4: Remake, Final Fantasy 16 und mehr

In Final Fantasy 16 wird es grafisch wieder sehr opulent - und zwar im Sommer 2023. (Bildquelle: Square Enix)

Vor wenigen Minuten ist Sonys State of Play zu Ende gegangen: In rund 30 Minuten zeigte der PlayStation-Hersteller einige spannende Spiele. Wir fassen für euch die Highlights zusammen.

Normalerweise würde in diesen Tagen so langsam die E3 anfangen, aber nicht in diesem Jahr. Stattdessen sind die Publisher ein wenig auf sich allein gestellt und das nutzt Sony in Form einer neuen Ausgabe von State of Play. In der gut halbstündigen Videopräsentation hat es unter anderem die Ankündigung zum Remake von Resident Evil 4, einen neuen Trailer zu Final Fantasy 16 und vieles mehr gegeben. Wir fassen für euch die Show zusammen:

Resident Evil 4 Remake

Nach langer Zeit in der Gerüchteküche ist es jetzt wahr: Ein Remake zu Resident Evil 4 kommt. Als Eröffnung der State of Play hat Capcom einen ersten Trailer gezeigt, der sich optisch wirklich sehen lassen kann. Wirkliche Gameplay-Szenen hat es aber noch nicht gegeben.

Resident Evil 4: Remake | Ankündigungstrailer von der State of Play

Einen Releasetermin gibt es bereits: Am 24. März 2023 soll das Remake für die PlayStation 5 erscheinen. Es soll sogar Inhalte für die PlayStation VR2 geben, aber dazu gibt es noch keine Details.

Final Fantasy 16

Darauf haben Fans so lange gewartet: Es gibt ein neues Lebenszeichen von Final Fantasy 16. Square Enix zeigt jedoch nicht nur ein paar Ausschnitte aus Zwischensequenzen, sondern gewährt auch einige Blicke auf das Gameplay des kommenden Rollenspiel-Schwergewichts. Dabei ist unter anderem Protagonist Clive Rosfield zu sehen, wie er sich mit verschiedenen Angriffen zahlreichen Feinden entgegenstellt.

Final Fantasy 16 | Gameplay-Trailer von Sonys State of Play

Einen Releasetermin nennt das Team jedoch noch nicht. Zumindest keinen genauen, aber wenn alles gut geht, dann soll Final Fantasy 16 Sommer 2023 erscheinen - natürlich für die PlayStation 5.

Street Fighter 6

Die bekannteste Prügelspiel-Reihe von Capcom wagt sich an einen neuen Serienteil. Mit Street Fighter 6 bekommt ihr die gewohnten und recht wuchtigen Fighting-Matches zu spüren, aber auch ein paar Neuerungen abseits davon. Unter anderem könnt ihr dieses Mal offenbar eine Stadt mehr oder weniger frei erkunden, aber seht selbst:

Street Fighter 6 | Erster Gameplay-Trailer von der State of Play

Bis zum Release dauert es aber noch ein wenig, denn vor 2023 müsst ihr nicht mit einer Veröffentlichung rechnen.

The Callisto Protocol

Das neue Horrorspiel des "Dead Space"-Erfinders befindet sich offenbar auf einem guten Weg. Im Rahmen der State of Play hat es einen ausführlichen Trailer zu The Callisto Protocol gegeben, bei dem auch erste Spielszenen zu sehen sind. Die zeigen schon ganz klar, dass Fans von Dead Space hier definitiv auf ihre Kosten kommen werden.

The Callisto Protocol | Gameplay-Trailer zum Horrorspiel des Dead-Space-Machers

Der Release findet am 2. Dezember 2022 für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One statt.

Horizon VR: Call of the Mountain

Nach Horizon: Forbidden West geht es für die Reihe erstmal in die virtuelle Realität. Mit Horizon VR: Call of the Mountain erscheint ein Abenteuer, welches exklusiv auf der PlayStation VR2 erscheint. Dazu gibt es auch einen ersten Trailer, der ein paar kurze Spielszenen zeigt.

Horizon: Call of the Wild | Trailer zum VR-Abenteuer von der State of Play

Außerdem erscheint im Laufe des heutigen Tages ein Update für Horizon: Forbidden West, welches unter anderem einen neuen Schwierigkeitsgrad mit ins Spiel bringt.

Spider-Man

PC-Spieler werden auch zukünftig mit PlayStation-Spielen bedient. Nächstes Spiel in der Reihe? Spider-Man! Und zwar als Remastered-Version inklusive Unterstützung von Maus und Tastatur. Ein erster Trailer zeigt die Umsetzung:

Spider-Man Remastered | Ankündigung der PC-Version

Die Umsetzung soll bereits am 12. August 2022 erscheinen. Bezüglich Miles Morales gibt es auch schon eine Info: Der Serienteil soll im Herbst 2022 folgen. Einen genauen Termin gibt es aber noch nicht.

Weitere Ankündigungen und Trailer

Neben den großen Highlights hat es noch mehr Video- und Infomaterial zu weiteren Spielen gegeben. Hier die Kurzzusammenfassung:

Resident Evil Village: Erscheint zukünftig auch für die PlayStation VR 2 und lässt euch den Horror noch einmal intensiver erleben.

Erscheint zukünftig auch für die PlayStation VR 2 und lässt euch den Horror noch einmal intensiver erleben. The Walking Dead - Saints & Sinners: Nach dem erfolgreichen ersten Teil folgt nun ein Nachfolger, der als Chapter 2: Retribution betitelt wird und auf die Stärken des Vorgängers aufbaut.

Nach dem erfolgreichen ersten Teil folgt nun ein Nachfolger, der als Chapter 2: Retribution betitelt wird und auf die Stärken des Vorgängers aufbaut. No Man's Sky: Das Weltraumabenteuer von Hello Games findet ebenfalls seinen Weg auf die PlayStation VR2.

Das Weltraumabenteuer von Hello Games findet ebenfalls seinen Weg auf die PlayStation VR2. Stray: Das Spiel, bei dem ihr eine Cyberpunk-Welt als Katze erkundet, erscheint am 19. Juli 2022.

Das Spiel, bei dem ihr eine Cyberpunk-Welt als Katze erkundet, erscheint am 19. Juli 2022. Rollerdrome: Das neue Spiel der OlliOlli-Macher setzt auf Rollerskater und jede Menge Waffen. Erscheint bereits im August 2022.

Das neue Spiel der OlliOlli-Macher setzt auf Rollerskater und jede Menge Waffen. Erscheint bereits im August 2022. Eternights: Ein neues Action-Spiel mit Anime-Faktor und Visual-Novel-Anleihen, welches 2023 erscheinen soll.

Ein neues Action-Spiel mit Anime-Faktor und Visual-Novel-Anleihen, welches 2023 erscheinen soll. Tunic: Die PlayStation-Umsetzung des Zelda-ähnlichen Spiels mit Fuchs erscheint am 27. September 2022.

Die PlayStation-Umsetzung des Zelda-ähnlichen Spiels mit Fuchs erscheint am 27. September 2022. Season - A Letter to the Future: Ein sehr ruhiges Adventure, bei dem ihr unter anderem mit Fahrrad und einer Kamera unterwegs seid. Erscheint im August 2022.

Die komplette Ausgabe der State of Play könnt ihr euch hier im YouTube-Video anschauen:

Die State of Play ist übrigens nur der Anfang der kommenden Videospielmessen. Bereits in den nächsten Tagen stehen mit dem Summer Game Fest, dem Xbox Live Showcase und der PC Gaming Show schon weitere Events bereit, bei denen so einige Neuankündigungen zu erwarten sind.