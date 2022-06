Minecraft: Fan lädt alte Welt und erlebt eine große Überraschung

Der Ender Dragon ist der finale Boss von Minecraft. (Bild: Microsoft)

Ein User auf Reddit hat einen kuriosen Minecraft-Clip hochgeladen, der zeigt wie er nach dem Einloggen direkt den finalen Boss des Spiels besiegt. Wir erklären euch, was es mit dem Video auf sich hat und warum sogar von einem Weltrekord gesprochen wird.

Spieler besiegt den Ender Dragon in Rekordzeit

Den letzten Boss in einem Videospiel zu besiegen ist für viele Gamer ein wichtiges und befriedigendes Ereignis, welches entsprechend zelebriert wird. Man lehnt sich dann entspannt zurück, genießt den Abspann und sinniert über das Game als Ganzes. Der Reddit-User SapphireDragonV hatte aber wohl Besseres zu tun.

Als er nämlich vor kurzem einen alten Speicherstand von Minecraft lud, musst er zu seiner eigenen Überraschung feststellen, dass er das Spiel just in dem Moment verlassen hatte, als er den legendären Ender Dragon erlegte – den finalen Boss des Spiels.

Festgehalten hat er diesen kuriosen Umstand mit einem Clip auf Reddit:

Der Minecraft-Clip begeistert das Internet

Die Community auf der Plattform ist völlig fasziniert von dem Video und rätselt wie es überhaupt dazu kommen konnte. Die beliebteste Erklärung unter dem Beitrag kennt wahrscheinlich jeder Gamer. So vermutet der User Narsku1001, dass SapphireDragonV das Spiel schnell ausmachen musste, weil seine Mutter ihn gerufen hat.

Andere User witzeln wiederum, dass es sich bei dem Clip um einen neuen Weltrekord handelt. Immerhin zeigt das Video, wie der Ender Dragon direkt nach dem Einloggen besiegt wird. Noch schneller wurde das fliegende Monster wahrscheinlich noch nie vom Himmel geholt.

Während andere User beim Anblick des alten Ladebildschirms in wohliger Nostalgie schwelgen. So oder so, der Clip wird von der Reddit-Community äußerst positiv aufgenommen. So generierte der Beitrag von SapphireDragonV innerhalb von vier Tagen fast 25.000 Upvotes.