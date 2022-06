Gran Turismo 7: PS5-Flop macht Fans schon wieder wütend

Gran Turismo 7 sorgt schon wieder für mächtig Ärger. (Bildquelle: Sony Interactive Entertainment / Deagreez, Getty Images)

Gran Turismo 7 hat in den letzten Wochen mit seinen aggressiven Mikrotransaktionen bereits viele Spieler verprellt. Zwischenzeitlich war in dem Rennspiel eine Besserung absehbar, doch ein neues Update treibt Fans nun schon wieder auf die Palme.

Das PS5-Spiel Gran Turismo 7 löst bei Fans schon wieder Empörung aus und wiederholt dabei einen alten Fehler. Ein neues Update lässt die Preise für viele Ingame-Autos noch weiter in die Höhe schießen – dabei war dies exakt der Kritikpunkt, der das Spiel zum schlechtbewertetsten Sony-Release aller Zeiten auf Metacritic gemacht hat.

Gran Turismo 7: Autos werden wieder teurer

Sony lässt mit Gran Turismo 7 kein Fettnäpfchen aus. Ein neues Update lässt nun insgesamt 27 Autos im Spiel noch teurer werden, wie ein User im GTPlanet-Forum herausgefunden hat. Den Ferrari F40 trifft es dabei am schlimmsten: Das Luxusauto kostet statt 1,35 Millionen Credits nun 2,6 Millionen Credits. (Quelle: GTPlanet)

Die Preisanpassung scheint durch die Kooperation zwischen Sony und dem Unternehmen Hagerty zustandezukommen. Hagerty ist ein Versicherungsunternehmen für Oldtimer, dessen Wertschätzungen von Autos im echten Leben die Preise innerhalb des Spiels beeinflussen. Weil die Luxus-Karossen in der Realität aktuell aus mehreren Gründen teurer werden, schlägt sich dies nun also auch in dem Spiel nieder. (Quelle: VGC)

PS5-Debakel: Sony bremst sich selbst aus

Mit Gran Turismo 7 hat Sony ein absolutes PS5-Desaster erlebt. Nachdem ein Update im März die Ingame-Preise für Autos deutlich erhöht und gleichzeitig die verfügbaren Credits pro Rennen reduziert hatte, waren Fans auf die Barrikaden gegangen. Spieler konnten sich bestimmte Autos nur noch durch exzessiven Grind oder durch die aggressiven Mikrotransaktionen im Spiel leisten.

Das Update war hauptverantwortlich für den katastrophalen User-Score von 2,0 bei Metacritic und der Entwickler reagierte mit Patches und einer Entschuldigung. Nach all diesen Turbulenzen scheint es jetzt ebenso gewagt wie unnötig, die Preise für die Autos im Spiel erneut anzuheben. Die Reaktionen der Spieler unter dem Post im Gran-Turismo-Forum fallen jedenfalls erwartbarerweise alles andere als begeistert aus.

In unserem Video zeigen wir euch die größten Aufreger in der Geschichte der Mikrotransaktionen: