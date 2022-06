Fallout 5: Fan begeistert Community mit genialem Next-Gen-Trailer

Fallout 5: Fan erstellt beeindruckenden Next-Gen-Trailer. (Bildquelle: ENFANT TERRIBLE, YouTube / Damir Khabirov, Getty Images)

Fallout 5 ist voraussichtlich wohl leider noch eine ganze Weile entfernt. Ein Fan der RPG-Reihe hat nun aber mit der Unreal Engine 5 einen Trailer erstellt, der euch die Wartezeit versüßt. Die Reddit-Community feiert den Next-Gen-Teaser für seine fantastische Grafik.

Aktuell ist leider noch rein gar nichts zu Fallout 5 bekannt – Bethesda hat derzeit mit der Entwicklung von Starfield alle Hände voll zu tun. Die Fallout-Community will aber nicht einfach rumsitzen und auf ein Lebenszeichen für den nächsten Eintrag der Reihe warten, wie nun der beeindruckende Konzept-Trailer eines Fans beweist.

Fallout 5: Fan-Trailer zeigt Next-Gen-Grafik

YouTube-Nutzer ENFANT TERRIBLE hat einen tollen Next-Gen-Trailer für Fallout 5 gezaubert, der Fans der Reihe von dem nächsten Endzeit-Abenteuer träumen lässt. Mithilfe der Unreal Engine 5 zeigt er, welches Grafik-Potenzial in einem neuen Fallout-Spiel stecken würde.

Schaut euch hier den Fan-Trailer zu Fallout 5 an:

In dem Video sind zahlreiche beeindruckende Orte zu sehen, die perfekt in das Fallout-Universum passen – von einer staubigen Tankstelle in der Wüste über provisorisch zusammengezimmerte Wellblechbauten bis hin zu einem neon-futuristischen Diner. Auch grotesk-mutierte Kreaturen dürfen natürlich nicht fehlen. Dank der hervorragenden Grafik erstrahlen diese potenziellen Spielszenen in echter Next-Gen-Pracht.

Starfield: Bethesdas Sci-Fi-Projekt verzögert sich

Der Fan-Trailer zu Fallout 5 macht ohne Frage Lust auf mehr. Allerdings muss sich die Community wohl noch eine ganze Weile gedulden, bis die RPG-Reihe tatsächlich zurückkehrt. Bethesda hat schließlich vor Kurzem erst den Release des ebenfalls heißerwarteten Sci-Fi-Spiels Starfield verschoben. Dann gibt es da ja natürlich auch noch das sagenumwobene The Elder Scrolls 6. In Anbetracht des Umfangs dieser beiden Blockbuster wird Fallout 5 wohl noch eine Weile auf sich warten lassen.

