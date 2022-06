Von Fantasy bis Horror ist diese Woche alles dabei. Der Somme kann kommen!

Das Sommerloch naht? Noch nicht ganz! In der kommenden Woche erwarten euch ein knallharter Multiplayer-Shooter, starke Fußballmatches, ein Online-Abenteuer und eine schlimme Horrornacht.

The Elder Scrolls Online: High Isle | 6. Juni

PC

Ein neues Jahr bedeutet auch eine neue Erweiterung für The Elder Scrolls Online. In High Isle geht es dieses Mal in ein Gebiet, welches bislang noch nicht in der langlebigen Rollenspiele-Reihe besucht wurde: Die Hochinsel. Dort trefft ihr vorrangig auf das Volk der Bretonen, die sich der klassischen Ritterkultur verschrieben haben.

Die Geschichte soll deshalb auch in dieser Erweiterung etwas weniger ausufernd ausfallen. Stattdessen dreht sich der Großteil um die ritterliche Ehre und einen politischen Umbruch, der die Hochinsel nachhaltig verändern könnte. Spielerisch hingegen gibt es wenig große Neuerungen, aber zumindest eine neue 12-Spieler-Prüfung, ein neues Weltereignis und zwei neue Gefährten erwarten euch. Zudem könnt ihr euch an einem Kartenminispiel versuchen.

Auch beim geplanten Release ändert sich im Vergleich zu den Vorjahren nichts: Am 6. Juni erfolgt erst einmal die Veröffentlichung für den PC. Konsolenbesitzer müssen sich hingegen bis zum 21. Juni gedulden.

The Cycle: Frontier | 8. Juni

PC

Die Geschichte von The Cycle ist schon jetzt ziemlich wechselhaft: Eigentlich war der Ego-Shooter als Battle Royale mit PvE-Elementen geplagt und bereits sogar spielbar. Dann hat Entwickler Yager mit Umbauarbeiten begonnen, die aus dem Battle Royale einen Konkurrenten zu Escape from Tarkov oder Hunt: Showdown machen.

Was heißt das genau? In The Cycle müsst ihr vor einem Besuch der Spielwelt Fortuna III eure Ausrüstung zusammenstellen, sprich Waffen, Rüstung und Bandagen bei örtlichen Händlern einkaufen. Anschließend könnt ihr entweder solo oder mit bis zu zwei Mitspielern auf der Planetenoberfläche landen und euch auf die Jagd nach seltenen Materialien und anderen Dingen machen. Der Clou? Zur selben Zeit sind auch andere Spieler unterwegs, die euch vermutlich nicht freundlich gesinnt sind.

Zum Release im Juni gibt es The Cycle: Frontier vorerst nur für den PC als Free2Play-Spiel. Eine spätere Umsetzung für die Konsolen ist aber denkbar.

Mario Strikers: Battle League Football | 10. Juni

Switch

Wenn Mario und seine Freunde zum Fußball-Match antreten, dann wird es chaotisch und gespielt wird garantiert nicht nach den Regeln der FIFA. Das ist auch in Mario Strikers: Battle League Football der Fall, denn auch dort spielen überharte Tacklings, besondere Items und Spezialschüsse wieder einmal eine wichtigere Rolle als die perfekte Raumaufteilung im Mittelfeld.

Dabei könnt ihr euer Team individuell zusammenstellen und sogar mithilfe von Ausrüstungsgegenständen bestimmte Spielerwerte anpassen. Natürlich darf auch ein Online-Multiplayer-Modus nicht fehlen, bei dem ihr gegen andere Spieler aus der ganzen Welt antreten dürft. Und wer will, kann auch lokal auf einer Couch mit Freunden ein wenig Fußball spielen.

Mario Strikers: Battle League Football – Übersichts-Trailer

Ein Release von einem Mario-Spiel bedeutet vor allem eines: Die Veröffentlichung erfolgt exklusiv auf der Nintendo Switch. Alle anderen Plattformen gehen leer aus.

The Quarry | 10. Juni

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Mit Until Dawn haben Supermassive Games bereits auf der PlayStation 4 gezeigt, dass sie ein Händchen für Survival-Horror mit Teenagern haben. In The Quarry verfolgen die Entwickler nun ein weiteres Mal dieses Konzept, aber verlagern das Szenario kurzerhand in ein Sommercamp, welches die neun Jugendlichen garantiert niemals vergessen werden.

Der Grund dafür ist auf den ersten Blick simpel: Irgendetwas Gruseliges macht Jagd auf die Teenager. Warum und wieso? Das wird sich erst im Laufe des Spiels klären, aber bis zur Auflösung kann jede Menge schief gehen. Denn wie in Until Dawn müsst ihr auch in The Quarry regelmäßig Entscheidungen treffen, die teils drastische Konsequenzen für das Überleben jedes einzelnen Charakters nach sich ziehen können.

Anders als bei Until Dawn findet der Release von The Quarry für den PC und alle aktuellen Konsolen statt. Lediglich Besitzer einer Nintendo Switch gucken in die Röhre.

Ob Horror zum Sommer eine passende Unterhaltung ist oder euer Spielerherz eher nach einer Runde Mario-Fußball schreit, das müsst ihr in den nächsten sieben Tagen selbst entscheiden. Alternativ stehen euch aber noch ein neues Elder-Scrolls-Abenteuer oder ein intensiver Multiplayer-Shooter zur Auswahl.