GTA Online: 9 Erweiterungen, die alle Ex-Fans zurückholen würden

Ein Bild, das viele GTA Online-Spieler dieser Tage repräsentieren könnte: Sie träumen von GTA 6 und einem GTA-Multiplayer, der ihnen ihr Gangsterfeuer zurückgibt. Nicht gänzlich unmöglich.

Ja, GTA Online war eine Wucht, als es herauskam. Aber ja, das ist schon sehr lange her und bei vielen Hobby-Gangstern ist das Feuer erloschen. Das müsste allerdings nicht so sein, denn mit nur neun Ideen könnte GTA Online so beliebt wie an Tag Eins sein. Ihr glaubt uns nicht? Seht selbst!

9 Ideen, die GTA Online nicht nur retten, sondern auch vollenden würden

Überfälle, kriminelle Unternehmen, Casinos, Autorennen: Es ist nicht so, dass Entwickler Rockstar die letzten Jahre gar nichts für GTA Online getan hätte – (bei Red Dead Online ist das eine andere Sache). Nur egal wie viele Erweiterungen für GTA Online dazukommen, keine davon konnte den Hype bisher zurückholen.

Welche Erweiterungen könnten das schaffen, haben wir uns gefragt. Diese präsentieren wir euch in der unteren Bilderstrecke. Richtig, an manchen dieser Features haben sich Modder bereits versucht, aber es wird höchste Zeit, dass Rockstar sie zu offiziellen Inhalten macht. GTA Online zu retten, es scheitert nicht an den Ideen.

Von Gefängnis bis Zombie-Apokalypse – es gibt viele gute Ideen, mit denen man das Gangsterfeuer vieler Spieler zurückholen könnte. Lasst uns bis dahin hoffen, dass Rockstar zumindest eine dieser Ideen umsetzt oder schneller mit GTA 6 fertig wird.