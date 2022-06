13 Spiele, die ihr lieben wollt, es aber einfach nicht schafft

Manchmal soll es einfach nicht sein! (Bild: Bethesda Softworks / Getty Images – StudioBarcelona

Es gibt Games, bei denen man vor dem Kauf das Gefühl hat, dass sie perfekt zu einem passen! Doch nach wenigen Stunden stellt ihr erstaunt fest, dass ihr euch unglaublich getäuscht habt – und das, obwohl ihr das Game wirklich lieben wollt.

Dark Souls, Skyrim & Co: Es funkt einfach nicht!

Nach einer gewissen Zeit hat man als Gamer das Gefühl, dass man sehr gut einschätzen kann, welche Spiele einem gefallen werden – und welche man problemlos links liegen lassen kann.

Doch selbst erfahrene Spieler haben nach vielen Jahren noch immer das Problem, dass sie sich ein Spiel kaufen und erst danach feststellen, dass das Game so wirklich rein gar nichts für sie ist. Dabei geben sie sich wirklich Mühe und versuchen mit allen Mitteln, das Spiel ihrer Wahl zu lieben. Doch manchmal passt es einfach nicht.

Wir haben euch auf Facebook gefragt, ob es euch auch schon mal so ergangen ist, bei welchem Spiel das der Fall war – und was der ausschlaggebende Punkt dafür war, dass ihr mit dem Game nicht warm geworden seid. Eure Antworten haben wir in dieser Bilderstrecke zusammengetragen:

