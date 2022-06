Epic haut mal wieder einen richtigen Knaller raus! (Bild: Bethesda Softworks)

Epic hat gerade einen echten Lauf. Bereits seit einigen Wochen gibt es im Online-Shop einen Knaller nach dem anderen abzustauben – und auch dieses Mal dürfen sich Shooter-Freunde wieder über einen echten Leckerbissen freuen.

Epic Games verschenkt Wolfenstein: The New Order

Für Shooter-Fans gab es in den letzten Wochen bei Epic einige echte Kracher zu holen: Borderlands 3 und die komplette BioShock-Collection etwa. Und auch dieses Mal hat sich die Steam-Alternative nicht lumpen lassen und haut Wolfenstein: The New Order kostenlos raus.

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle von B.J. Blazkowicz, der sich 1960 als Ein-Mann-Armee dem Regime entgegenstellt. Dafür steht euch allerlei unterschiedliches Kriegsgerät zur Verfügung. Von der Pistole bis zum fest montierten Maschinengewehr ist quasi für jeden Shooter-Spieler die richtige Knifte dabei.

Wolfenstein: The New Order gratis im Epic Games Store sichern

Wer will, kann die Missionen zu großen Teilen auch schleichend und unbemerkt absolvieren. Wie unterschiedlich das Ergebnis aussehen kann, seht ihr im Video:

Video "leise oder laut"

Wolfenstein: The New Order könnt ihr euch noch bis zum 9. Juni um 17:00 Uhr kostenlos sichern. Danach wechselt das Angebot wieder.

Nächstes Gratis-Spiel ist ein Geheimnis

Wie schon bei Borderlands 3, BioShock: Collection und Wolfenstein: The New Order macht Epic Games auch aus dem nächsten Gratis-Spiel ein Geheimnis und verrät erst zum Startschuss der nächsten Gratis-Aktion, welches Spiel die Nutzer kostenlos abstauben können.

Das kann durchaus ein gutes Zeichen sein. Schließlich hat Epic Games dann oftmals einen echten Knaller im Gepäck. In der Vergangenheit wurde etwa auch schon GTA 5 auf diese Weise verschenkt.

Was sich jedoch das nächste Mal im Präsentkorb befindet, können wir jetzt noch nicht erahnen. Wir lassen es euch jedoch wissen, sobald die nächste Aktion gestartet ist.