Die Days of Play laufen nur noch wenige Tage. Mit im Angebot ist unter anderem das PS5-Spiel Ghostwire: Tokyo. (Bildquelle: Bethesda)

Vor einigen Tagen hat Sony wieder die Days of Play ins Leben gerufen und einige Händler nehmen teil. So auch Saturn: Ihr bekommt viele Gaming-Produkte wie Spiele, Controller, Kopfhörer und PSVR-Startersets teilweise zu stark reduzierten Preisen. Wir verraten euch, welche Deals sich wirklich lohnen.

Saturn-Aktion: Diese PS4- & PS5-Games sind stark reduziert zu haben

Auch Saturn mischt beim Days-of-Play-Sale mit, der vor einigen Tagen im PlayStation-Store gestartet ist. Günstiger bekommt ihr unter anderem DualSense-Controller in verschiedenen Farben, einen speziell für die PS5 entwickelten Over-Ear-Kopfhörer und ein PSVR-Starterset. Auch viele PS4- und PS5-Spiele, wie zum Beispiel Ghostwire: Tokyo, Marvel's Spider-Man und The Last of Us 2 sind mit dabei. Allerdings gelten die Preise nur noch bis zum 08. Juni – wer Interesse hat sollte sich also beeilen.

Zu den Angeboten bei Saturn

Tipp: Bei einem Warenwert von unter 59 Euro werden Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro fällig. Das könnt ihr umgehen, indem ihr entweder mehrere Produkte bestellt oder direkt in eine Saturn-Filiale in eurer Nähe verschicken lasst und sie persönlich abholt.

Das sind die besten Deals der PlayStation-Aktion

Wir haben uns die Preise der „Days of Play“-Angebote bei Saturn genauer angesehen und Preise verglichen. Tatsächlich kann man einige gute Schnäppchen finden. Folgend präsentieren wir euch die Knaller-Deals der Aktion.

Sony DualSense Wireless-Controller Statt 69,99 Euro UVP: Weißer Sony DualSense-Controller für die PS5 mit adaptiven Triggern. Alle Farben im Angebot. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.06.2022 11:39 Uhr

Sony Pulse 3D Over-ear Gaming-Headset Statt 99,99 Euro UVP: On-Ear-Kopfhörer von Sony, die speziell für die PS5 entwickelt wurden. Mit 2 Mikrofonen, Mikrofon-Stummschaltung, Rauschunterdrückung & bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.06.2022 08:29 Uhr

Sony PSVR-Starter-Pack Statt 299,99 Euro UVP: PlayStation VR-Headset mit Kamera, Kamera-Adapter für PS5, Gutscheincode für das Spiel VR-Worlds & Stereokopfhörern. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.06.2022 08:51 Uhr

Sackboy: A Big Adventure - [PlayStation 5] Statt 69,99 Euro UVP: Begleite Sackboy auf einem epischen 3D-Plattforming-Abenteuer. Genre: Jump'n'Run. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.06.2022 11:25 Uhr

Deathloop - [PlayStation 5] Statt 29,99 Euro UVP: Neuestes Game von den Dishonored-Entwicklern. Für die PlayStation 5. Genre: First-Person-Action-Adventure Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.06.2022 08:46 Uhr

Ghostwire: Tokyo - [PlayStation 5] Statt 69,99 Euro UVP: Rettet ein detailreiches Tokio vor übernatürlichen Mächten in diesem Open-World Game. Genre: Action-Adventure Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.06.2022 11:27 Uhr

Noch auf der Suche nach einer PlayStation 5? o2 hat da ein Angebot für euch:

Marvel's Spider-Man - [PlayStation 4] Statt 44,99 Euro UVP: Schwinge dich mit der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft durch New York und bekämpfe Verbrecher. Genre: Action-Adventure. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.06.2022 11:42 Uhr

The Last of Us Part II - [PlayStation 4] Statt 44,99 Euro UVP: Erlebe die atemberaubende Fortsetzung der Geschichte um Ellie und Joel in einer postapokalyptischen Welt. Genre: Action-Adventure. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.06.2022 08:52 Uhr

Ghost of Tsushima Statt 59,99 Euro UVP: Rettet Thsushima vor der Eroberung des mongolischen Kriegsherren Khotun Khan. Bildgewaltiges Helden-Epos der Extraklasse. Genre: Action-Adventure. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.06.2022 10:50 Uhr

Zu den Angeboten bei Saturn