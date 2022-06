Street Fighter 6: Alle Kämpfer geleakt, Capcom äußert sich dazu

Street Fighter 6 Trailer

Kurz nach der offiziellen Vorstellung auf der State of Play hat ein Leak zu Street Fighter 6 sämtliche Kämpfer vorab enthüllt. Capcom ist darüber zwar nicht erfreut, geht auf Twitter aber charmant mit der Situation um. Wir fassen für euch den Leak und die Reaktionen der Fans zusammen.

Capcom bestätigt den Rooster-Leak auf Reddit

Eigentlich wollte Capcom den neuesten Teil der beliebten Prügel-Reihe Stück für Stück selbst enthüllen. So erschien im Februar ein erster Teaser zu Street Fighter 6 und im Juni ein umfangreicher Trailer auf der State of Play. Die Leaker waren allerdings mal wieder schneller und so finden interessierte Street-Fighter-Fans bereits jetzt den kompletten Rooster auf Reddit.

Zunächst wurde die Echtheit der Bilder angezweifelt, allerdings äußerte sich Capcom kurze Zeit später über den Twitter-Account von Street Fighter wie folgt:

Auch wenn der Tweet nicht explizit vom Leak auf Reddit spricht, dürfte klar sein, dass sich das Statement auf die im Netz kursierenden Bilder bezieht. Sollte Capcom also nichts mehr am Rooster ändern, dann werden zum Start des Spiels 22 Figuren zur Verfügung stehen. Darunter natürlich auch Klassiker wie Ryu, Ken und Chun-Li.

Was halten die Fans von den neuen Designs?

Die Reaktionen der Reddit-Community auf die neuen Designs sind jedenfalls überwiegend positiv. Lediglich das neue Design von Cammy wird in der Kommentarsektion wild diskutiert, da es nun nicht mehr so freizügig wie noch in den Vorgängern ausfällt.

Das neue Design von Cammy (links) sorgt auf Reddit für Gesprächsstoff. (Bild: Capcom)

Ein anderer User vermisst hingegen bekannte Figuren wie Bison, Balrog und Vega auf den geleakten Bildern. Allerdings dürfte schon jetzt feststehen, dass Street Fighter 6, ähnlich wie die Vorgänger, mit zahlreichen DLCs und Updates bedacht wird.

Street Fighter 6 wird aller Voraussicht nach 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X|S und den PC erscheinen.