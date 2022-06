Skyrim: Fan rettet todgeweihten NPC und bereut es sofort

Das Abenteuer eines Skyrim-Spielers endet ernüchternd. Manchen Leuten kann man einfach nicht helfen. (Bildquelle: Bethesda)

Ein Fan beschließt, in The Elder Scrolls 5: Skyrim seine gute Tat des Tages zu tun. Die spektakuläre Rettung eines eigentlich todgeweihten NPCs läuft aber anders als erwartet. Der Glückliche zeigt sich alles andere als dankbar.

Skyrim: Heldenhafte Rettung ist völlig umsonst

In The Elder Scrolls 5: Skyrim gibt es mehrere NPCs, die das Spiel einfach tot sehen will. Ein Beispiel ist der Nord Roggvir. Die ehemalige Stadtwache von Einsamkeit wird vom Kaiserreich zum Tode verurteilt, weil er dem fliehenden Ulfric Sturmmantel bei der Flucht geholfen hat.

Der Reddit-Nutzer poochlips hält diese Bestrafung für mehr als unfair. Er beschließt also in den Gerichtsprozess einzugreifen und den armen Roggvir zu retten. Mit Zauber und Schwert in der Hand stürmt der Khajiit auf das Podest und befreit den Gefangenen. Der Nord reagiert allerdings mehr als unfreundlich darauf.

Skyrim-NPC wählt schlechtesten Zeitpunkt für Rassismus

Obwohl der Khajiit ihm gerade wortwörtlich den Kopf gerettet hat, schleudert er ihm jetzt nur „Was willst du, Katze“ entgegen. Das Drachenblut nach einer solchen Tat rassistisch zu beleidigen ist kein besonders schlauer Schachzug. Poochlips lässt dem Spiel darum seinen Willen und schickt Roggvir kurzerhand selbst ins Jenseits. Letztendlich ist also doch alles so gekommen, wie es sollte.

Im Konflikt zwischen Kaiserreich und Sturmmänteln spielt Rassismus eine wichtige Rolle. Vor allem Argonier, Khajiit und Dunkelelfen werden in den Städten der Nord oft als Bürger zweiter Klasse behandelt. In den Kommentaren schreibt der Reddit-Nutzer, dass er eigentlich gehofft habe, dass Roggvir durch die gute Tat seine Vorurteile doch einmal überdenken würde. Offensichtlich lag er damit falsch. In Sovngarde kann er jetzt vielleicht über seinen Fehler nachdenken.