Project M: Südkoreanisches Heavy Rain ist ein Grafikkracher

Project M Trailer

Der südkoreanische Publisher NCsoft hat mit Project M ein cinematisches Action-Adventure angekündigt, das stark an Heavy Rain und Detroit: Become Human erinnert. Wir fassen für euch zusammen, was bereits über das Spiel bekannt ist.

Heavy Rain aus Korea: Was ist Project M?

Interaktive Filme sind ein beliebtes Computerspielgenre und das Markenzeichen von Quantic Dream. Das französische Entwicklerstudio feierte in der Vergangenheit mit Spielen wie Heavy Rain (2010), Beyond: Two Souls (2013) und Detroit: Become Human (2018) große Erfolge.

Nun bekommt das Team von Game Director David Cage aber Konkurrenz aus Südkorea. Unter der Leitung von Publisher NCsoft (Guild Wars) entsteht aktuell ein neues Game, welches stark von den bisherigen Quantic-Dream-Spielen beeinflusst wurde.

Das Spiel trägt den Arbeitstitel Project M und setzt auf die Power der Unreal Engine 5. Das Ergebnis ist eine beeindruckende Grafik, die realistische Licht- und Umgebungseffekte ermöglicht. Dabei wurden reale Orte aus Südkorea für das Spiel digitalisiert.

Abdrücken oder nicht? Project M stellt euch vor schwierige Entscheidungen. (Bild: NCsoft)

Das Gameplay ist dagegen fast schon klassisch und konzentriert sich ganz und gar auf das interaktive Erlebnis, wie es Spieler bereits aus Heavy Rain kennen.

Ihr führt also Gespräche, erkundet die Umgebung und trefft Entscheidungen, die eure Geschichte maßgeblich beeinflussen. Dazwischen gibt es immer wieder nervenaufreibende Quick-Time-Events.

Wann das Spiel erscheinen soll, verrät der erste Trailer leider nicht. Auch um die unterstützten Konsolen macht NCsoft noch ein Geheimnis. Bisher ist nur klar, dass das Game für die PlayStation 5 erscheinen wird. Über einen möglichen Release auf der Xbox Series X|S und dem PC ist dagegen noch nichts bekannt.

Wann erscheint das nächste Spiel von Quantic Dream?

Auch Quantic-Dream-Fans müssen sich noch eine Weile auf das nächste interaktive Abenteuer des Entwicklers gedulden. Mit Star Wars Eclipse arbeitet Quantic Dream derzeit am ersten Lizenz-Spiel des Studios.

Allerdings gibt es auch hier kein Release-Zeitraum. Tatsächlich gab es Anfang des Jahres Spekulationen darüber, dass das Spiel erst 2027 erscheinen könnte.