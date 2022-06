Diablo Immortal am Pranger: Fans lassen ihrem Ärger freien Lauf

Viele Fans können Diablo Immortal gar nichts abgewinnen. (Bild: Blizzard Entertainment, Inc. / Getty Images – dikobraziy)

Das ging wohl nach hinten los. Nach dem Start von Diablo Immortal rotten sich die Fans zusammen und bombardieren das Spiel mit massenhaften schlechten Bewertungen auf Metacritic. Doch für Blizzard ist das nichts Neues.

Diablo Immortal kommt bei vielen Spielern nicht gut an

Schon bei der Ankündigung von Diablo Immortal auf der BlizzCon 2018 machte sich Blizzard keine Freunde. Ein Diablo-Spiel für Smartphone und Tablet? Das kann doch nichts werden!

Nach dem desaströsen Feedback der Fans haben die Entwickler mindestens die Mobile-only-Entscheidung revidiert und das Gratis-Diablo auch auf dem PC veröffentlicht. Doch sind die Fans nun zufrieden? Weit gefehlt! Das offenbart ein Blick auf den aktuellen User-Score des Spiels auf Metacritic.

Während der Metascore des Spiels, der sich durch Rezensionen von Fachmagazinen ergibt, bei soliden 76 von 100 Punkten liegt, wird das Spiel von den Fans quasi in der Luft zerrissen. Gerade einmal 0,6 von 10 möglichen Punkten vergeben die Spieler via Metacritic – ein alarmierendes Signal für die Entwickler (Quelle: Metacritic).

Doch das ist nicht das erste Mal, dass Blizzard Bekanntschaft mit einer Fan-Hasswelle macht. Auch Warcraft 3: Reforged liegt aktuell bei einem User-Score von 0,6 Punkten. World of Warcraft Classic: Burning Crusade kommt sogar nur auf 0,5 Punkte (Quelle: Metacritic – Warcraft 3: Reforged / WoW Classic: Burning Crusade).

Was stört die Fans an Diablo Immortal?

Doch warum wird Diablo Immortal so sehr von den Fans gehasst? Ein Blick in die Rezensionen gibt Aufschluss: Viele Spieler scheinen sich am Monetarisierungs-Modell zu stören. Oftmals fällt der Begriff „Pay to Win“ – für die meisten fühlt das Spiel nach einem simplen Cash-Grab seitens Blizzard an.

Zudem bemängeln einige Fans, dass Diablo Immortal eine beschnittene Version von Diablo 3 sei. Es soll weniger Möglichkeiten geben, seinen Charakter zu individualisieren und nach seinen eigenen Vorlieben zu verbessern.

Doch nicht alle Diablo-Fans sind vom Spiel enttäuscht. YouTuber Rhykker etwa kann Diablo Immortal durchaus etwas abgewinnen, spricht in seinem Video aber dennoch viele valide Kritikpunkte an:

Sicher ist: Für Blizzard dürfte sich Diablo Immortal lohnen. Das Spiel steht an der Spitze der Gaming-Charts im Google Play Store und im App Store von Apple – auch trotz des katastrophalen Feedbacks auf Metacritic.