Neues Switch-Spiel ist so schlecht, dass Nintendo es nicht veröffentlichen will

Die Minispiele kamen bei der Presse nicht besonders gut an. (Bild: Nintendo)

Das Party-Spiel 1-2-Switch sollte in diesem Jahr einen Nachfolger erhalten. Laut neuesten Berichten ist das Multiplayerspiel aber so schlecht bei internen Tests angekommen, dass Nintendo den Release vorerst auf Eis legt. Wir fassen die Situation für euch zusammen.

Schadet sich Nintendo mit diesem Spiel?

Der japanische Publisher Nintendo ist dafür bekannt, dass die eigenen Spiele einem hohen Standard unterliegen. Meisterwerke wie Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild oder Animal Crossing: New Horizons sind der beste Beweis dafür. Was passiert aber, wenn ein bereits fertiges Spiel den eigenen Anforderungen nicht genügt?

Die Antwort auf diese Frage ist der Nachfolger zum Party-Game 1-2-Switch. Eigentlich sollte das Multiplayer-Spiel laut einem Bericht der Videospielseite Fanbyte bereits in diesem Jahr erscheinen, allerdings hat das Spiel die internen Tests nicht bestanden.

"Niemand (bei Nintendo) hatte erwartet, dass Everybody's 1-2 Switch so schlecht abschneiden würde, wie es der Fall war. Verschiedene vertrauenswürdige Mitarbeiter von Nintendo schlugen Alarm, weil das Spiel in seiner jetzigen Form dem Ruf des Unternehmens als großartiger Software-Entwickler schaden würde." (Quelle: Fanbyte)

Was jetzt mit dem Nachfolger passieren wird, ist derzeit noch unklar. Vielleicht lässt Nintendo das Spiel komplett überarbeiten oder aber der Publisher stampft die Marke vorerst ein. 1-2-Switch war zwar kommerziell erfolgreich, aber die Kritiken waren 2017 ziemlich durchwachsen – 58 Prozent auf Metacritic.

Was ist 1-2-Switch für ein Spiel?

1-2-Switch ist ein Multiplayerspiel im Stil der WarioWare-Reihe. In 28 Minispielen treten zwei Spieler gegeneinander an. Dabei setzt das Spiel vor allem auf die Interaktion der Joy-Cons. Böse Zungen könnten auch behaupten, dass das Spiel eine teure Tech-Demo für die beiden Controller war.

1-2-Switch Trailer

Die internationale Presse kritisierte vor allem die geringe Auswahl an Minispielen und bemängelte zudem, dass sich das flotte Spielprinzip nach ein paar Stunden komplett abnutzen würde.