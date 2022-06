Netflix macht Cyberpunk 2077 zum Anime: Erster Trailer begeistert die Fans

Der erste Trailer beeindruckt Anime- und Spielefans. (Bild: Netflix)

Im Rahmen der Netflix Geeked Week präsentiert Netflix den ersten Teaser-Trailer zur kommenden Anime-Serie Cyberpunk: Edgerunners. Diese soll noch im September dieses Jahres bei dem Streaming-Dienst erscheinen.

Erster Trailer zu Cyberpunk: Edgerunners

CD Projekt und Netflix machen gerne gemeinsame Sache. Nachdem The Witcher als Anime und Live-Action-Serie auf Netflix großen Erfolg feiern konnte, findet nun die nächste Spielemarke des polnischen Studios ihren Weg auf das Streaming-Portal: Cyberpunk 2077.

Im Rahmen der Netflix Geeked Week stellt der Streaming-Riese den ersten Teaser-Trailer zu Cyberpunk: Edgerunners vor. Die Anime-Serie entsteht in enger Zusammenarbeit mit CD Projekt und der renommierten japanischen Animationsfirma Studio Trigger, die unter anderem für die populären Serien Kill la Kill und Darling in the Franxx verantwortlich sind.

Der erste Teaser-Trailer fängt die Atmosphäre einer bedrohlichen Stadt der Zukunft gelungen ein und stimmt euch auf viel Gewalt und Geballer ein.

Aber überzeugt euch lieber selbst:

Cyberpunk: Edgerunners | Offizieller Teaser-Trailer

Cyberpunk: Edgerunners soll zehn Episoden lang werden und die Geschichte eines Straßenjungen erzählen, der in Night City zu überleben versucht. Die Story ist zwar vom Spiel abgekoppelt, dennoch geht sie offenbar in dieselbe Richtung wie der Streetkid-Lebensweg in Cyberpunk 2077.

Trailer holt Fans ab: „eine einzigartige Cyberpunk-Erfahrung“

Unter dem entsprechenden YouTube-Video finden sich zahlreiche positive Kommentare:

„Studio Trigger und Cyberpunk passen so gut zusammen, ich bin froh, die Welt von 2077 aus einer neuen Perspektive zu sehen.“

„Ich bin sehr zufrieden mit dem was ich sehe. Fans werden definitiv eine einzigartige Cyberpunk-Erfahrung bekommen.“

bekommen.“ „Als jemand, der das Spiel gespielt hat, freue ich mich auf all die kleinen Details, die von der Hingabe an die Geschichte und die Welt zeugen , wie das Koroshi-Zeichen während der U-Bahn-Sequenz, der Neuralport an der Handfläche und die Sandevistan-/Kerenzikov-Sequenz. Das macht mich sehr neugierig auf das Endprodukt.“

, wie das Koroshi-Zeichen während der U-Bahn-Sequenz, der Neuralport an der Handfläche und die Sandevistan-/Kerenzikov-Sequenz. Das macht mich sehr neugierig auf das Endprodukt.“ „Mann, die Musik und der Trailer als Ganzes sind fantastisch, ich bin wirklich gespannt auf diesen Anime.“

Cyberpunk 2077 mag zwar zum Release viele Spieler enttäuscht haben, aber die Anime-Serie hat gute Chancen, den Namen wieder reinzuwaschen.

Einen tieferen Blick in die Anime-Serie bekommt ihr im Inside Look des offiziellen YouTube-Kanals von Cyberpunk 2077. (Quelle: YouTube - Cyberpunk 2077)

Cyberpunk: Edgerunners erscheint voraussichtlich im September 2022 auf Netflix.