Pokémon: Wie ich 40 Stunden lang mein Shiny-Glück nicht bemerkte

In Pokémon Mond hatte ich mehr Glück als Verstand. (Bildquelle: Game Freak, Getty Images / photosynthesis, Damir Khabirov)

In Pokémon Mond gehörte ich garantiert nicht zu den schlauesten Trainern, denn mir ist 40 Stunden lang nicht aufgefallen, dass ich ein besonderes Pokémon mit mir herumtrage. Das ist die unglaublich doofe Geschichte von meinem ersten Shiny.

Wie ich alle Anzeichen gekonnt ignorierte

Auf den Release von Pokémon Sonne und Mond waren meine Freunde und ich im Jahr 2017 monatelang gespannt. Ich wusste genau welchen Starter ich mir aussuchen würde und auch ungefähr welche Pokémon ich trainieren will. Die absoluten Spitzenkandidaten: Der niedliche Geist Mimigma und die Alola-Form von Raichu – eines meiner Lieblings-Pokémon der ersten Generation. Der Rest des Teams sollte sich im Laufe des Spiels entscheiden.

Die Hälfte meines Teams in Pokémon Mond stand schon lange fest. Bildquelle: Getty Images / Preto_perola

Und so ähnlich sollte es dann auch ablaufen. Nachdem ich mir meinen Pflanzenstarter geschnappt hatte, ging es auf Route 1 ins hohe Gras. Ein paar Alola-Rattfratze und Raupis später stieß ich dort schon recht schnell auf das erste Pichu. Mit dem Gedanken das erstbeste seiner Art zu einem Raichu hochzuziehen, schnappte ich es mir sofort. Stats und versteckte Fähigkeiten waren mir komplett egal, denn sind wir mal ehrlich: Ab diesem Punkt waren Pokémon-Spiele schon so leicht, dass man auch ohne gut durch's Spiel kommt. Das erst gefangene war mir also gut genug.

Warum dieses erste dahergelaufene Pichu zu Beginn des Kampfes glitzerte, stellte ich nicht in Frage. „Das wird irgendeine Fähigkeit sein.“ dachte ich mir einfach als Casual Player, der jahrelang zuvor Abstand von den Spielen genommen hatte. Ich fing es also und nahm es nichtsahnend in mein Team auf. Sonst sah es nämlich farblich total normal aus.

Als es dann aber zum Pikachu heranwuchs, wurde ich doch etwas stutzig: Irgendwie sah es ein bisschen anders aus als ich es in Erinnerung hatte. Das sonst so strahlende Gelb war ein wenig dunkler und hatte einen stärkeren Orange-Ton. Meine einzige Erklärung dafür: „Das haben die Entwickler für das Spiel ja komisch eingefärbt.“ Und damit hatte sich auch diese kurze Verwirrung wieder erledigt. Man könnte fast meinen ich wollte nicht kapieren, was das tatsächlich für ein Exemplar war – ich war einfach unglaublich begriffsstutzig.

Als Pikachu sah mein Pokémon schon etwas merkwürdiger aus.

40 Stunden später kam dann die Erleuchtung

Dann war es endlich soweit: Nach vielen Stunden, in einem der letzten Orte der Alola-Region, entwickelte sich mein Pikachu zum letzten Mal weiter. Endlich sollte ich mein Raichu in Karamell-Farbe in meinen virtuellen Händen halten – aber daraus wurde nichts.

Vor mir schwebte plötzlich ein dunkelbraunes Monster mit gelben Wangen und Ohren und grinste mir in mein Gesicht, in dem sich jetzt nur noch Fragezeichen befanden. „So sieht das doch nicht aus?“ fragte ich mich verwirrt und googelte sofort nach Bildern. Beim Vergleich der Ergebnisse mit meinem Raichu dämmerte es mir langsam.

Mit der letzten Entwicklung habe ich langsam verstanden, was die ganze Zeit komisch an meinem Pokémon war.

Erst mit der nächsten Google-Suche begriff ich es endlich. Nach knapp 40 Stunden wurde mir klar, dass mein Pokémon „schillernd“ war. Die Farben waren also leicht abgeändert. Nach dieser Eigenschaft suchen andere Spieler stundenlang. Die Wahrscheinlichkeit in Pokémon Sonne und Mond auf ein Shiny zu treffen, liegt immerhin bei 1 zu 4.096. Und mir fiel es einfach mit einem der ersten Pokémon im Spiel in den Schoß – komplett ohne mein Wissen.

Zwar konnte ich mich nicht direkt über meinen ersten Shiny-Fang freuen, aber zumindest hatte ich so noch eine nette Überraschung zum Ende meines Abenteuers. Da hatte ich wohl mehr Glück als Verstand, dass ich das unscheinbare Pichu gefangen und großgezogen habe.

