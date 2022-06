Endlich wieder neuer Dino-Spaß! In Dominion Biosyn sollt ihr die dinofreundlichste Anlage aller Zeiten errichten.

Nach drei Dinopaketen bekommt Jurassic World Evolution 2 mit Dominion Biosyn nun seine erste richtige Inhaltserweiterung, die dem neuen Film "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" nachempfunden ist. Entwickler Frontier Developments gewährte uns für zwei Stunden Einblick in den neuen DLC, die ein gutes Bild davon vermitteln, was ihr von der neuen Dino-Simulation erwarten könnt: Coole neue Dinos, smarte Forschung und viele liebevolle Details.

Neues Futter für Dino-Fans – Der neue DLC "Dominion Biosyn" in der Vorschau

Ich weiß, ihr habt mehrere Fragen. Wer oder was ist Biosyn? Gibt es zu einem Film-DLC die Kinokarte gleich mit dazu? Und wer rast jubelnd durch die Gegend, wenn es einen DLC fürs virtuelle Dino-Züchten gibt? Alles berechtigte Fragen, aber: Das Schöne an den "Jurassic World Evolution"-Spielen ist, dass ihr die Filme weder kennen noch lieben müsst.

Zwar tauchen die Charaktere auch in den Spielen auf und klugscheißen um die Wette, aber letztendlich spielen sie nur Berater – während ihr als Leiter den gesamten Jurassic-Stoff in einem herausfordernden und gleichzeitig sehr entspannten Aufbauspiel nutzen dürft, ganz wie ihr möchtet. Und ein neuer Inhalts-DLC bedeutet Nachschub!

Dino-Simulationen sind ein Feld für sich: Der eine träumte schon als Kind davon, irgendwann detailgetreue Dinos zu züchten und ihnen beim Fressen, Kämpfen und Ausbrechen zuzuschauen. Den anderen, die verständlicherweise die Stirn krausziehen, empfehlen wir, unsere Kolumne "Als ich die PS5-Jagd aufgegeben habe, weil Dinos viel besser sind" zu lesen.

Falls euch das nicht im Anschluss mindestens fünf Lieblingsdinos aufzählen lassen sollte, dann sollen uns doch die Raptoren fressen! Da wir das nun geklärt haben, besprechen wir jetzt die neue Erweiterung. Nachdem Jurassic World Evolution auf die möglichst untödliche Verwaltung von Freizeitparks setzte, kam in Teil 2 die Führung von Forschungseinrichtungen hinzu, wo auch Dominion Biosyn ansetzt.

Auf diese Inhalte könnt ihr euch im neuen DLC freuen:

Neue Kampagne für Jurassic World: Ein neues Zeitalter

Neuer Chaostheorie-Modus für Jurassic World: Ein neues Zeitalter

Vier neue Dinos, zwei neue Varianten, vier Skins

Der DLC soll am 14. Juni für PC, PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series erscheinen und 19,99 Euro kosten.

Im folgenden Video könnt ihr euch den Ankündigungstrailer zum DLC anschauen, auf dessen Inhalte wir dann im Text weiter eingehen:

Jurassic World Evolution 2: Der "Dominion Biosyn"-DLC

Wenn schon Dinos züchten, dann so smart wie möglich!

In den zwei Stunden des Online-Preview-Events konnten wir die erste Mission der Kampagne anspielen. Wie der DLC-Name verrät, arbeiten wir nun für das Unternehmen Biosyn und sollen in mehreren Phasen eine Dino-Forschungsstation in den Wäldern errichten. Aber hey, sind das nicht die Bösen, die Dinos immer als Waffen verkaufen wollten? So ganz blicken wir da auch nicht durch, aber der Verein wurde anscheinend rebrandet und hat sich nun Dino-Schutz auf die Fahnen geschrieben.

Im Gegensatz zu den anderen Stationen, die wir in Jurassic World Evolution 2 verwalten können, legt Biosyn nämlich viel Wert auf Einrichtungen, die besser mit dem Lebensraum der Dinos harmonieren. Aus diesem Grund verfügen sie über unsichtbare Zäune, unterirdische Transportwege und Beobachtungsanlagen, die auf Türmen platziert sind. Für uns als Dino-Liebhaber macht das moralisch und optisch viel aus: Unsere Einrichtung zerstört die Natur nicht, sondern nistet sich fast unsichtbar in dieser ein, während das Leben der Dinos so unberührt wie möglich bleibt.

Rechts: Der gefiederte Pyroraptor. Links: Einer der ältesten Dinos überhaupt, der Dimetrodon.

Neben den neuen Gebäuden bringt Biosyn auch kleinere neue Gameplay-Ebenen mit sich. So schickt ihr zum Beispiel für Expeditionen nicht nur mehr Forscher rund um den Globus, sondern müsst an den jeweiligen Orten auch Grabungen in Gesteinsschichten vornehmen. Je tiefer ihr dabei vordringt, desto seltenere Dino-DNS bekommt ihr auch. Wie beispielsweise den gefiederten Pyroraptor (der wie ein Pokémon aussieht) oder den Dimetrodon mit seinen seltsamen Fingerklauen, der den bislang ältesten Dino in den Spielen darstellt – dieser ist bereits Millionen Jahre vor den eigentlichen Dinos ausgestorben! So oder so, ein Fest für die Augen.

Der ganze Rest des Gameplays – komfortable Gehege errichten, Dinos untersuchen, neue Techniken erforschen – ist gleich geblieben und erfordert wie immer eine gute Balance aus Organisation, Multi-Tasking und Vorfreude auf neue Dinos, die gleich aus dem DNA-Backofen kommen. Die Biosyn-Kampagne spielt sich bisher sehr clever und wirkt durch den stärkeren Natur-Fokus deutlich entspannender als die Forschungskampagne des Grundspiels. (Wir verstehen allerdings nicht, warum die unterirdische Basis dennoch Gehwege auf der Oberfläche benötigt, wenn diese doch von Transporttunneln abgelöst wurden. Hm ...).

Der neue DLC – Genug drin?

Auch wenn wir den neuen Chaostheorie-Modus noch nicht spielen konnten, gehen wir stark davon aus, dass wir auch in diesem (wie in den anderen Modi) wieder zur Gegenseite wechseln und einen Dino-Freizeitpark verwalten sollen, das alles vermutlich in einem Szenario, das auf dem neuen Film aufbaut und bestimmt ein paar knifflige Überraschungen bietet. Wir lasen in einem Blog-Eintrag bereits von Features wie dem Zusammentreiben von Herden und der Jagd auf Dinodiebe. Wir sind sehr auf jeden Fall sehr gespannt. Bereits das Grundspiel hat durch diese zwei verschiedenen Ausrichtungen – Forschung und Freizeitpark – und vor allem mit den verschiedenen Schwierigkeitsgraden für eine gute Portion Abwechslung gesorgt.

Die DLC-Politik von Entwickler Frontier Developments richtet sich an zwei Spielergruppen. Die puren Dino-Erweiterungen bleiben hierbei ein nettes, aber optionales Beiwerk für Sammler. Wer aber mehr Spielstoff und Spielzeit sucht, hat auf Inhaltserweiterungen wie Dominion Byosin gewartet, die auch ein neues Szenario mit neuen Mechaniken liefert. Wir kennen zwar den genauen zeitlichen Umfang des neuen DLCs nicht – die Kampagne und der Modus werden vermutlich schon ein paar Stunden bieten –, wir können aber das Feeling dieser Erweiterung vermitteln und dieses spricht uns sehr an: Natürlich, clever und darauf bedacht, das ganze Organisationsmanagement mit neuen Perspektiven aufzufrischen.

Auf dem Papier mag es nach nicht viel aussehen – und es hätten gerne auch noch fünf Dinos mehr sein können statt zu den neuen Kreaturen nur ein paar Zusatzskins dazu zu packen – aber bei Jurassic World Evolution geht es nie darum, das Grundspiel komplett zu verändern, sondern nur neue Herausforderungen, Interaktionsmöglichkeiten und Spezialisierungen zu bieten. Das können wir sagen: Dieser DLC richtet sich vor allem an Dino-Liebhaber, die sehr leidenschaftlich forschen, clever bauen wollen und einen hohen Anspruch für Details haben. Die anderen sollten sich erstmal in das Grundspiel verlieben.