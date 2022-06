Nintendo Switch: Stardew Valley könnt ihr für kurze Zeit kostenlos anzocken

Stardew Valley gratis testen? Für manche Switch-Besitzer ist es bald möglich. (Bildquelle: spieletipps, ConcernedApe)

Ihr seid Fans von gemütlichen Spielen, hattet aber bisher nie die Gelegenheit in Stardew Valley reinzuschnuppern? Dann gibt Nintendo euch jetzt die Gelegenheit dazu dies nachzuholen – zumindest, wenn ihr ein bestimmtes Kriterium erfüllt.

Wann dürft ihr loszocken?

Nintendo kündigt über den Nintendo eShop an, dass Stardew Valley für einige Tage gratis spielbar sein wird. Die Aktion läuft genau eine Woche lang: vom 13. bis zum 19. Juni könnt ihr euch das Spiel kostenlos im Nintendo eShop herunterladen. Nach Ablauf der Aktion müsstet ihr euch Stardew Valley aber selbst kaufen, wenn ihr weiterspielen wollt.

Welche Switch-Spieler dürfen Stardew Valley kostenlos testen?

Das Angebot gilt nicht für alle Spieler. Um das hochgelobte Indiespiel für eine Woche anzuspielen, braucht ihr nämlich eine Nintendo Switch Online Mitgliedschaft.

Eine Mitgliedschaft für zwölf Monate kostet euch knapp 20 Euro:

Neben Aktionen wie dieser, hat eine Online Mitgliedschaft noch ein paar weitere Vorteile. So könnt ihr euch in Spielen online mit Switch-Besitzern aus der ganzen Welt verbinden, sei es, um Gegenstände in Animal Crossing auszutauschen oder um eine Runde Mario Kart zu fahren.

Darüber hinaus erhaltet ihr Zugriff auf eine Auswahl an Retro-Spielen aus der NES- und der SNES-Ära.

Wer sollte Stardew Valley auschecken?

Stardew Valley ist aus der Liebe für alte Harvest-Moon-Spiele entstanden. Und auch Elemente von Animal Crossing finden sich im Spiel wieder. Wer also Lust auf eine entspannte Farming-Simulation, den Ausbau des eigenen Bauernhofs und das Kennenlernen verschiedener Anwohner hat, der sollte sich die Test-Aktion nicht entgehen lassen.

Gerade für zwischendurch bietet sich das Spiel perfekt auf der Switch an. Im Nintendo eShop kostet es regulär sogar nur 13,99 Euro. Wer also Lust auf ein neues Chill-Spiel hat, sollte sich Stardew Valley mal genauer ansehen. (Quelle: Nintendo eShop)

Stardew Valley könnt ihr sogar im Multiplayer spielen, entweder lokal oder online: