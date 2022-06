GTA: San Andreas – Spieler stellt unfassbaren Rekord auf

Ein Speedrunner hat einen neuen Weltrekord aufgestellt. (Bild: Rockstar Games / Getty Images – Atstock Productions)

Grove Street – home. Für viele Spieler ist GTA: San Andreas ein essenzieller Bestandheit ihrer Kindheit. Kein Wunder, schließlich konnte man hunderte Stunden in Los Santos, San Fierro & Las Venturas verbringen – Langeweile kam nie auf. Ein Speedrunner hat es nun geschafft, das riesige Open-World-Spiel von Rockstar in Rekordzeit zu 100 Prozent durchzuspielen – und hat damit kurzerhand einen neuen Weltrekord aufgestellt.

Neuer Speedrunning-Weltrekord in GTA: San Andreas

Wie lange habt ihr damals gebraucht, um GTA: San Andreas durchzuspielen? Ein paar Wochen? Vielleicht sogar Monate? Und wir wetten, dass ihr in dieser Zeit lediglich die Hauptgeschichte abgeschlossen und die etlichen Collectibles und kleinen Nebenquests links liegen lassen habt, oder?

Laut HowLongToBeat nimmt euch ein normaler Durchlauf von GTA: San Andreas etwa 30 Stunden in Beschlag. Wer das Spiel hingegen zu 100 Prozent komplettieren will, darf im Schnitt 80 Spielstunden einplanen (Quelle: HowLongToBeat). Twitch-Streamer und GTA-Experte Crucial1357 hingegen brachte dieses Kunststück innerhalb von knapp 11,5 Stunden fertig und stellt damit einen neuen Weltrekord für GTA: San Andreas in der 100-Prozent-Kategorie auf.

Ihr glaubt uns nicht? Dann schaut euch doch einfach das VOD des Streamers auf seinem YouTube-Kanal an:

Zum Vergleich: Der ehemalige Titelverteidiger des Weltrekords verbrachte noch 12 Stunden und 8 Minuten im Spiel, um diese Mammutaufgabe abzuschließen. Crucial1357 schaffte es also, den Rekord um mehr als 40 Minuten zu unterbieten – eine Leistung, auf die er verdammt stolz sein kann.

Dank der Definitive Edition ist GTA auch erstmals auf der Nintendo Switch erhältlich:

Das beinhaltet der 100-Prozent-Run von GTA: SA

Neben den Hauptmissionen, die übrigens von Speedrunnern der Any-Percent-Kategorie innerhalb von etwas mehr als drei Stunden absolviert werden, müssen die Spieler sämtliche Nebenmissionen abschließen, alle Collectibles einsammeln, alle Fahrstunden mit Goldmedaillen abschließen, diverse Wettrennen gewinnen, alle Meister in den Sportstudios auf die Matte schicken, Eigentümer aller zum Verkauf angebotenen Immobilien sein, 100 Graffitis übersprühen, die 30 Fahrzeuge für das Export-Schiff klauen, alle Freundinnen aufs maximale Beziehungslevel bringen und, und, und (Quelle: GTA-Fandom-Wiki).

Seid ihr ein echter GTA-Experte?

Ihr merkt schon: Das ist eine ganze Menge Holz. Was viele Spieler zudem unterschätzen, ist die Tatsache, dass die Streamer nicht nur all diese Aufgaben bewältigen müssen, sie dürfen während ihres Runs auch nicht den Überblick verlieren, welche Punkte sie auf ihrer Liste abgehakt haben und welche noch offen sind. Denn schon eine kleine Unachtsamkeit kann dafür sorgen, dass etliche Minuten verloren gehen.

Wie lange der Rekord von Crucial1357 Bestand hat, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch: Einfach dürfte die Aufholjagd für seine Kontrahenten bei diesem Vorsprung nicht werden.