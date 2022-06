A Twisted Tale: Point&Click-Geheimtipp lässt euch die Story beeinflussen

Schlüpft in die Rolle von Vio und helft ihr nach Hause. Bild: Voodoo Bembel

Wenn ihr gerade Lust auf ein humorvolles Point&Click-Adventure habt, solltet ihr unbedingt einen Blick auf das kommende Spiel A Twisted Tale werfen – denn es bietet einen ganz besonderen Kniff.

A Twisted Tale: Eine Geschichte mit alternativen Enden

Games wie Monkey Island, Kings Quest 7 und Indiana Jones sind nur ein paar Beispiele für beliebte Point&Click-Adventures aus der Vergangenheit. Von diesen Klassikern hat sich auch eine deutsche Entwicklerin inspirieren lassen. Sie arbeitet derzeit an einem humorvollen Point&Click-Adventure, in dem ihr in die weibliche Figur namens Vio schlüpft.

Helft ihr dabei Gegenstände zu finden, zu kombinieren und ihr Ziel zu erreichen – ihr Zuhause. Eure Entscheidungen haben Auswirkungen auf die Geschichte, so stehen euch am Ende mehrere alternative Enden zur Verfügung. Das sorgt nicht nur für Abwechslung, sondern auch für einen hohen Wiederspielwert.

Insgesamt soll die Geschichte in sieben Kapiteln erzählt werden, die nach und nach erscheinen werden. So hat die Community die Möglichkeit, beim Entwicklungsprozess eine große Rolle zu spielen. Am Ende hat jedes Kapitel seinen eigenen Schauplatz und eine eigene kleine Geschichte.

Einen ersten Blick ins Spieler liefert euch der offizielle Kickstarter-Trailer:

A Twisted Tale | offizieller Kickstarter-Trailer

Das Spiel wird komplett auf Deutsch und Englisch vertont und dafür konnte sich die Entwicklerin bekannte Namen ins Boot holen.

Für die deutschen Stimmen hat sie sich bereits Tom Vogt (Stimme von Laurence Fishburne und Colin Firth) sowie Karin Buchali (vor allem in der Adventure-Szene bekannt als Stimme der Voodoo Lady von Monkey Island, bzw. Pearl von Baphomets Fluch) sichern können.

Für die englische Version sind Andrew James Spooner (Dr. Who, Cyberpunk 2077, Warhammer, ...) und Melissa Thom (Disney, Dota 2, The Elder Scrolls, GTA V, ...) an Bord.

Testet A Twisted Tale in einer Demo-Version

Wenn ihr möchtet, könnt ihr das Spiel bereits testen. Auf Steam könnt ihr euch kostenlos eine Demo-Version herunterladen. Die erste Episode soll dann am 1. September 2022 erscheinen.

A Twisted Tale bei Steam

A Twisted Tale ist außerdem auf Kickstarter vertreten. Solltet ihr das Spiel unterstützen wollen, könnt ihr es dort tun und euch gleichzeitig besondere Vorteile sichern.

Zum Kickstarter-Projekt von A Twisted Tale