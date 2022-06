Modern Warfare 2, TLoU Remake und mehr: Alle Highlights vom Summer Game Fest 2022

Da sind einige Kracher dabei! (Bild: Sony Interactive Entertainment / Activision Blizzard / Summer Game Fest)

Dieses Jahr müsst ihr zwar auf die E3 verzichten, aber zum Glück ist das Summer Game Fest wieder da. Mehrere Weltpremieren, frische Trailer und jede Menge Infos zu kommenden Spiele-Hits. Hier sind alle Highlights – kompakt verpackt.

Summer Game Fest 2022 mit über 30 Publishern

Die Festspiele sind vorbei und damit auch ein aufregender Abend (nach deutscher Zeit) mit Gaming-Moderator Geoff Keighly! Dutzende Publisher haben mit schicken Trailern Lust auf ihre kommenden Spiele gemacht. Größen wie Sony, Microsoft, Activision Blizzard, Electronic Aarts, Square Enix, Epic Games und viele weitere waren dabei.

Das hier sind die aufregendsten Trailer und interessantesten Informationen vom Summer Game Fest 2022.

Street Fighter 6

Street Fighter 6 | Guile-Trailer

Erst kürzlich präsentierte Capcom seinen Fans einen bombastischen Trailer zu Street Fighter 6. Im neuesten Bewegtmaterial seht ihr ein bekanntes Gesicht wieder im Kampf: Es ist Guile. Capcoms Prügelspiel soll 2023 erscheinen.

Aliens Dark Descent

Aliens Dark Descent | Offizieller Trailer

Ein neues Alien-Spiel erscheint ebenfalls voraussichtlich 2023. Mehr Infos gibt es zwar nicht, aber der Cinematic-Trailer fängt die schaurige Stimmung des Sci-Fi-Horrors definitiv ein.

The Callisto Protocol

Callisto Protocol | Erstes Gameplay-Material

The Callisto Protocl kommt vom Dead-Space-Schöpfer und das erste Gameplay-Material erinnert stark an den Horror-Klassiker. Im Video seht ihr die Gravity Gun im Einsatz, mit der ihr Feinde packen und beispielsweise in Ventilatoren schießen könnt. Außerdem seht ihr eine brutale Todessequenz – also nichts für schwache Nerven.

Call of Duty: Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare 2 | Gameplay - Dark Water Level

Nein, ihr seid nicht in ein Wurmloch gefallen. Dieses Modern Warfare 2 bietet eine neue CoD-Erfahrung. Im Gameplay-Video seht ihr, wie eine Bohrinsel gestürmt wird. Es beginnt still und heimlich, endet dann in typischer Call-of-Duty-Manier: mit ganz vielen Explosionen. Am 28. Oktober soll der Ballerspaß kommen.

Witchfire

Witchfire | Summer-Game-Fest-Trailer

Fantasy trifft auf Shooter. Witchfire ist ein düsterer Ego-Shooter von den Machern von The Vanishing of Ethan Carter. Die Early-Access-Phase soll demnächst beginnen.

Fort Solis

Fort Solis | Teaser-Trailer

Viel ist nicht bekannt, aber Troy Baker (Joel aus The Last of Us, Sam Drake aus Uncharted 4) und Roger Clark (Arthur Morgan aus Red Dead Redemption 2) arbeiten zusammen daran. Story und Erkundung sollen im Vordergrund stehen, aber auch die Action soll nicht zu kurz kommen. Troy Baker beschreibt es als „Dead Space triftt auf Duncan Jones' Moon“.

Routine

Routine | Re-Reveal-Trailer

Vor einem Jahrzehnt angekündigt, nun ist der finstere Trailer da. Routine soll für den PC und Xbox Series X/S herauskommen.

Stormgate

Stormgate | Offizieller Trailer

Stormgates sind Portale, mit denen Höllenmonster auf die Erde kommen und für höllisch viel Ärger sorgen. Diese gilt es zu stoppen, kooperativ und kompetitiv. Stormgate wird ein Echtzeit-Strategiespiel und Free-to-play. Es kommt von Ex-Blizzard-Entwicklern. Die Open Beta soll 2023 stattfinden.

American Arcadia

American Arcadia | Summer-Game-Fest-Trailer

In diesem Puzzle-Plattformer müsst ihr einem Bürger dabei helfen, aus der futuristischen Stadt Arcadia zu entkommen. Der Trailer dürfte den Rest erklären. American Arcadia soll für PC und Konsole herauskommen.

Marvel's Midnight Sun

Marvel's Midnight Sun | Summer-Game-Fest-Trailer

Mehr Marvel, mehr Superhelden-Action. Midnight Sun ist ein taktisches Rollenspiel, das auf der dunkleren Seite des Marvel-Universums spielt. Es soll am 22. Oktober 2022 erscheinen.

Goat Simulator 3

Goat Simulator 3 | Grandioser Trailer

Die verrückten Ziegen kommen zurück – und damit auch der irre Humor. Im Video wird der großartige Dead-Island-Trailer aufs Korn genommen. Goat Simulator soll diesen Winter im Epic Games Store erscheinen.

One Piece Odyssey

One Piece Odyssey | Summer-Game-Fest-Trailer

Ein neuer Trailer zum Anime-Abenteuer: One Piece Odyssey erscheint voraussichtlich dieses Jahr für PC, PlayStation 5 und 4 sowie Xbox Series X/S und One.

Warhammer 40.000: Darktide

Warhammer 40.000: Darktide | Gameplay-Trailer

Am 13. September kommt ein neues Warhammer-Spiel. Darktide ist ein First-Person-Actionspiel, indem ihr Horden blutrünstiger Feinde niedermetzeln müsst – auch im Koop-Modus.

Layers of Fears

Layers of Fears | Offizieller Trailer

Die Horror-Reihe kehrt zurück mit Layers of Fears. Dem Trailer nach zu urteilen geht Bloober Team wieder in Richtung des ersten Teils. In anderen Worten: Ganz viele gruselige Gemälde. Layers of Fears wird auf der Unreal Engine 5 entwickelt und kommt voraussichtlich Anfang 2023 heraus.

The Last of Us Part 1

The Last of Us Part 1 | Offizieller Trailer

Es wurde bereits kurz vor dem Summer Game Fest geleakt, aber jetzt noch einmal mit Trailer und einigen Infos vorgestellt: The Last of Us Part 1. Alle Zwischensequenzen wurden neu animiert, auch das Gameplay wurde überarbeitet. Das Remake soll am 02. September 2022 für PS5 erscheinen. Ein PC-Release soll folgen.

Weitere nennenswerte Erwähnungen

Das bezaubernde Indie-Spiel Highwater soll noch dieses Jahr kommen. Cuphead in The Delicious Last Course, die heiß erwartete Erweiterung, erscheint am 30. Juni 2022. Die zweite Staffel der Netflix-Serie The Cuphead Show! wird am Freitag im Rahmen der Netflix Geeked Week vorgestellt.

Warframe bekommt neuen Inhalt spendiert. Außerdem kommt TMNT Shredder's Revenge am 16. Juni für PC und Konsole. Auch der blitzschnelle Action-Shooter Neon White kommt am 16. Juni für PC und Switch heraus.

Saints Row Boss Factory könnt ihr jetzt schon herunterladen, um euch eure Spielfigur mittels zahlreicher Anpassungsmöglichkeiten zu kreieren, bevor der nächste Teil am 23. August erscheint.

Neil Druckmann von Naughty Dog hat einige Details zum The Last of Us Standalone-Multiplayer verraten: Es wird eine Story geben, neue Figuren und einen neuen Schauplatz. Mehr Infos sollen im nächsten Jahr folgen.