The Last of Us: Remake zeigt, wie schön das Original ist

The Last of Us Part 1| Deutscher Trailer zum Remake

Lange kursierten Gerüchte darüber, nun ist es offiziell: The Last of Us bekommt ein Remake spendiert. Aber war das wirklich nötig? Was Fans zur Ankündigung sagen, und was der Grund für Ellies neues Gesicht sein könnte, erfahrt ihr hier.

The Last of Us: Remake endlich bestätigt

Auch dieses Jahr hat das Summer Game Fest Zuschauende mit neuen Trailern und Ankündigungen überrascht. Auch Fans von The Last of Us gingen nicht leer aus, denn neben ein paar Infos zum Multiplayer-Spiel, gab es auch endlich die Bestätigung zum Remake des ersten Spiels.

Dieses soll am 2. September 2022 für PS5 erscheinen und damit den Klassiker nach neun Jahren auf das Level der neuen Konsolengeneration hieven. Auch für den PC befindet sich das Spiel bereits in Entwicklung. Aber wäre ein Remake dafür wirklich notwendig gewesen?

Was meinen Fans zum Remake?

In den Kommentaren in den sozialen Medien herrscht vor allem eines: Vorfreude. Viele loben Naughty Dogs Mühe das Spiel von Grund auf neu zu entwickeln.

Es gibt aber auch kritische Stimmen, die diesen Schritt als nicht notwendig sehen. So meinen einige, dass der Unterschied zwischen neu und alt gar nicht so groß sei. Das sei aber auch als Kompliment an die Entwickler gemeint. Immerhin zeigt dies, dass schon die Erstfassung enorm gut für seine Zeit aussah.

Ellie im Original von The Last of Us und im Remake im direkten Vergleich. (Bildquelle: Naughty Dog)

Wiederum andere meinen, dass die Grafik wahrscheinlich sowieso nicht die größte, beziehungsweise wichtigste, Änderung am Remake ist. Vermutlich wurde vor allem das Gameplay an das von The Last of Us Part 2 angepasst. (Quelle: Twitter, Reddit)

Meinung von Nathan Navrotzki