13 großartige PS3-Spiele, die uns zu echten Gamern geformt haben

The Last of Us für die PS3 gehört ohne Frage zu den besten Games aller Zeiten. (Bild: Sony)

Die Ära der PlayStation 3 ist offiziell bereits vorbei, aber in unseren Erinnerungen leben ihre Spiele für immer weiter! Aus diesem Grund stellen wir euch in dieser Bilderstrecke 13 meisterhafte PS3-Games, die einen nachhaltigen Eindruck auf uns hinterhlassen haben.

13 gute PS3-Spiele, die wir niemals sterben lassen

Kürzlich gab Sony bekannt, dass der Reparatur-Support in Japan für die PlayStation 3 Ende April eingestellt wird. Heißt das, dass die Konsole bald endgültig Geschichte ist? Viele von euch haben die Meldung mit großer Trauer, aber auch mit grenzenloser Nostalgie aufgenommen. Das ist ein guter Zeitpunkt, um Danke zu sagen.

Danke an 13 meisterhafte PS3-Spiele, die uns über sieben Jahre so vieles beigebracht, uns verzückt, uns zerschmettert und uns überhaupt zu wahren Gamern gemacht haben. Klar, bei jedem Gamer wird diese Liste anders aussehen, aber das ist unsere. Schaut sie euch gerne an und schreibt uns danach eure Favoriten in die Kommentare auf Facebook.

Von Deus Ex: Human Revolution bis GTA Online: Diese PS3-Spiele haben uns zu Gamern geschmiedet wie keine anderen. Die PS3-Ära wird vermutlich endgültig enden, sobald Sony die Online-Server abschaltet. Aber dieser Tag ist noch fern. Und selbst das kann uns nicht aufhalten, Singleplayer-Spiele zu zocken. Alle guten Dinge sind PlayStation 3!