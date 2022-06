Sommerloch - Schmommerloch! Es gibt auch diese Woche wieder ein paar spannende neue Games.

Während zurzeit einige Videospielmessen mit Neuankündigungen stattfinden, wird es bei den Releases in der kommenden Woche ruhiger. Vor allem PC-Spieler dürfen sich aber auf ein spannendes Strategiespiel freuen.

The Hand of Merlin | 14. Juni

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Im rundenbasierten Rollenspiel The Hand of Merlin trifft die Legende rund um König Artus auf den kosmischen Horror à la Lovecraft. Auf eurem Weg von Albion nach Jerusalem begegnet ihr somit sowohl Fantasy-Wesen, als auch richtigen Gruselfiguren, die euch und eurer Truppe ans Leder wollen.

Unterwegs seid ihr jedoch nicht nur am Kämpfen, sondern verbessert zudem eure Helden, kauft und findet neue Ausrüstungsgegenstände und unterhaltet euch mit anderen Charakteren. Aber The Hand of Merlin ist auch ein Roguelite-Spiel, das heißt ihr und eure Helden könnt sterben und müsst dann zum Teil von vorne anfangen.

Nach gut einem Jahr im Early Access findet nun der Release der Vollversion von The Hand of Merlin statt. Dabei erscheint das Rollenspiel nicht nur für den PC, sondern auch für alle aktuellen Konsolen.

Nemesis: Distress | 15. Juni

PC

Nemesis: Distress verlegt ein wenig das Prinzip von Among Us in ein Sci-Fi-Setting der Marke Alien und wechselt zur First-Person-Perspektive. Den grundlegenden Spielmechaniken wird aber treu geblieben, so dass ihr hier ebenfalls in gewisser Weise zusammenspielt, aber es mindestens einen Verräter unter euch und euren Freunden gibt.

Während ihr also in erster Linie verschiedene Aufgaben erfüllt und sogar gegen Alienkreaturen kämpft, wird ein anderer Spieler aus eurer Truppe seine eigenen Ziele verfolgen. Welche das sind, wisst ihr nicht, aber möglicherweise hinterlässt er Spuren.

Beim Release wagen die Entwickler vorerst keine Experimente. Nemesis: Distress erscheint jetzt erst einmal nur für den PC.

Redout 2 | 16. Juni

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

In Redout 2 geht es um wirklich rasante Geschwindigkeiten: Gemäß Entwickler 34BigThings handelt es sich um das schnellste Rennspiel des Universums, denn im Mittelpunkt stehen futuristische Rennen mit Fahrzeugen, die bei so gut wie sämtlichen Geschwindigkeitskontrollen auffliegen würden.

Wer sich bei dieser Beschreibung an Wipeout oder F-Zero zurückerinnert fühlt, der liegt nicht weit daneben. Redout 2 versteht sich als geistiger Nachfolger dieser Arcade-Rennspiele, bei denen Reaktionsgeschwindigkeit immens wichtig ist. Insgesamt erwarten euch in Redout 2 36 verschiedene Rennstrecken, anpassbare Fahrzeuge und ein umfangreicher Mehrspieler-Modus.

Der Release von Redout 2 findet sowohl für den PC, als auch für die PlayStation- und Xbox-Konsolen statt. Außerdem erscheint eine Umsetzung für die Nintendo Switch.

Starship Troopers - Terran Command | 16. Juni

PC

In den 90-er Jahren ist Starship Troopers ein Kultfilm gewesen, der bis heute bei vielen Fans populär ist. Die Entwickler von The Artistocrats machen daraus ein Echtzeit-Strategiespiel, bei dem ihr das Kommando über eine Soldaten-Kolonie übernehmt. Das Ziel? Den Kampf gegen die auf dem Planeten vorherrschende Alienspezies, die an Insekten erinnert, zu gewinnen.

Das Problem: Die Aliens sind zu Beginn deutlich in der Überzahl. Nach und nach könnt ihr aber neue Technologien erforschen und müsst auch die geografischen Gegebenheiten zu eurem Vorteil einsetzen. Nur wer die ständigen Angriffe überlebt, kann irgendwann den Kampf gewinnen.

Als Plattform für den Release kommt zu Beginn nur der PC zum Einsatz. Ob eventuell später auch eine Konsolenversion folgt, ist noch unklar.

Zahllose Alienfeinde vernichten, futuristische Rennen fahren, ein ungewöhnliches Runden-Rollenspiel ausprobieren oder euch auf die Jagd nach einem Verräter machen: Die kommende Juni-Woche ist abwechslungsreich, wenn auch ohne die ganz großen Highlights.