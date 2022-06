Anime: Die 6 besten und 6 schlechtesten Spiele

Tales of Arise zählt zurecht zu einem der besten Anime-Spiele – auch wenn es bislang leider keine Fortsetzung bekommen wird.

Es gibt bestimmte Fragen im Gaming, die man entweder gar nicht angehen sollte – oder nur mit sehr viel Mut. Eine davon lautet: Welches ist das beste und welches ist das schlechteste Anime-Spiel? Tja, was sollen wir sagen, wir haben es gewagt!

Anime-Spiele: Das Beste vom Besten und das Schlechteste vom Schlechten

Nein, natürlich ist es unmöglich, diese Frage final zu beantworten. Ähnlich wie die Frage, was das beste Videospiel aller Zeiten ist (Hust ... Zelda: Ocarina of Time ... Hust). Aber um einen ersten Versuch zu starten, haben wir in der Redaktion, in der Community und im Netz herumgefragt, um so etwas wie die sechs besten und sechs schlechtesten Anime-Spiele zu ermitteln – auch wenn wir wissen, dass die Liste noch viel weiter gehen müsste.

RPGs, "Mario Party"-Klone, Kartenspiele, Adventures – werft einen Blick in die folgende Bilderstrecke, um zu sehen, was wir mitgebracht haben und entscheidet, ob das Gaming-Gericht richtig entschieden hat. Von Naruto bis Tales of Arise – das ist unser Ranking.

Was sagt ihr? Stimmt ihr uns zu? Oder wollt ihr uns für manche Platzierung Son Goku auf den Hals hetzen? Die Frage, welches Anime-Spiel das beste und welches das schlechteste ist, sie ist zum einen eine Schatzsuche und zum anderen ein Trip in die Hölle, der nie enden wird.