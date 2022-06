Das nächste Genshin Impact: Action-RPG erhält neuen Trailer

Zenless Zone Zero New Combat Trailer

Mit Zenless Zone Zero bereitet der chinesische Publisher miHoYo den nächsten großen Eintrag nach Genshin Impact vor. Auf dem Summer Games Fest 2022 wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der das actiongeladene Gameplay zeigt. Wir verraten euch, was über das Spiel bereits bekannt ist.

Nach Genshin Impact kommt jetzt Zenless Zone Zero

Das kostenlose Fantasy-RPG Genshin Impact ist ein globaler Mega-Erfolg! Über kein anderes Spiel wird mehr getwittert und die jährlichen Umsätze sprengen die Milliardengrenze. Kein Wunder also, dass der chinesische Publisher miHoYo bereits am nächsten vielversprechenden Projekt arbeitet.

Der urbane Stil von Zenless Zone Zero unterscheidet sich stark von Genshin Impact. (Bild: miHoYo)

Das neue Spiel hört auf den Namen Zenless Zone Zero und wird wie auch schon Genshin Impact ein Action-Rollenspiel werden. Nur diesmal in einem urbanen Sci-Fi-Setting. Dabei erinnert das Kampfsystem stark an Scarlet Nexus aus dem Jahr 2021. Überzeugt euch mit dem neuesten Gameplay-Trailer am besten selbst vom Action-Hit.

Was wissen wir bereits über Zenless Zone Zero?

Viel ist über Zenless Zone Zero noch nicht bekannt. Fest steht aber, dass das Action-RPG in einer postapokalyptischen Metropole namens New Eridu spielt. Dieser Ort wird von den sogenannten Ethereal heimgesucht – das sind mysteriöse Wesen aus einer anderen Welt. Die Aufgabe des Spielers ist es die Ethereal zu bekämpfen. Dafür schart man diverse Figuren um sich.

Vor allem der letzte Punkt dürfte Genshin-Impact-Fans bekannt vorkommen. Im Fokus von Genshin steht nämlich das Sammeln von Figuren, die man über eine Gacha-Mechanik freischalten kann. Hier wird Zenless Zone Zero mit Sicherheit anknüpfen und ein recht ähnliches System präsentieren.

Es ist zwar noch nicht bestätigt, aber auch Zenless Zone Zero wird aller Voraussicht nach Free-to-Play sein und für iOS, Android und den PC erscheinen. Einen Release-Termin hat das kommende Action-Rollenspiel aber noch nicht.