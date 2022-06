Epic schenkt euch diese Woche Maneater! (Bild: Tripwire Interactive)

Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen – der Sommer steht vor der Tür! Um euch ein bisschen abzukühlen, gewährt euch Epic Games diese Woche einen Sprung ins kühle Nass. Denn im Online-Shop können sich PC-Spieler aktuell das blutige Action-RPG Maneater kostenlos schnappen.

Epic verschenkt Maneater

In den letzten Wochen hat Epic Games einen Kracher nach dem anderen gratis rausgehauen: Borderlands 3, die BioShock-Collection, Wolfenstein: The New Order – vor allem Shooter-Fans kamen auf ihre Kosten.

Dieses Mal können sich Freunde des Action-RPG-Genres freuen, denn ab sofort verschenkt der Online-Shop Maneater. In der Rolle eines Bullenhais macht ihr die Küsten der offenen Spielwelt unsicher und terrorisiert dabei nicht nur die Unterwasserwelt, sondern verschlingt auch den einen oder anderen Menschen, wenn es euer Diätplan gerade hergibt.

Habt ihr euch den Wanst genug vollgeschlagen, könnt ihr euch zurückziehen und eure Fähigkeiten ausbauen, die euch noch tödlicher machen. Dabei stehen allerlei unterschiedliche Skills zur Auswahl, die eurem persönlichen Spielstil unter die Arme greifen.

Maneater kostenlos im Epic Games Store abstauben

Maneater | Kämpft euch an die Spitze der Nahrungskette!

Um eurer Rolle als Alpha-Tier der Meere gerecht zu werden, könnt ihr euch mit anderen Apex-Fischen duellieren. Schafft ihr es, diese zu Fischfutter zu verarbeiten, dürft ihr euch über Spezialfähigkeiten freuen.

Das alles macht ihr jedoch nicht aus Spaß an der Freude – euer Haifisch verfolgt ein größeres Ziel: Den menschlichen Mörder seiner Mutter aufspüren und ihn zwischen seine rasiermesserscharfen Zähne kriegen.

Maneater kann bis zum 16. Juni 2022 um 17:00 Uhr kostenlos über den Epic Games Store heruntergeladen werden.

Nächstes Gratis-Spiel ist eine Mischung aus Zelda & Metroid

Während Epic in den letzten Wochen aus dem nächsten Gratis-Spiel stets ein Geheimnis gemacht hat, spielt man dieses Mal wieder mit offenen Karten. Ab dem 16. Juni gibt es Supraland – ein Open-World-Action-Adventure mit viel Charme.

Supraland im Epic Games Store anschauen

Gameplay aus dem Spiel gibt es im Trailer zu sehen:

Supraland – offizieller Trailer

Mit einem Metascore von 85 Punkten und einer User-Wertung von 8,8 von 10 möglichen Punkten scheint Epic Games in der kommenden Woche einen kleinen Geheimtipp an seine Nutzer zu verschenken (Quelle: Metacritic).