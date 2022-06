Schöner als Skyrim: Minecraft-Video zeigt mächtige Open World

Bei diesem Ausblick in Minecraft wird sogar Skyrim blass vor Neid. (Bildquelle: Mojang, Getty Images/AaronAmat)

Die offenen Welten von Skyrim, Zelda: Breath of the Wild oder The Witcher 3 sorgen immer noch für Staunen bei den Spielern. Doch auch das Pixel-Game Minecraft kann mit einer atemberaubend schönen Landschaft glänzen. In einem Reddit-Video präsentiert ein Spieler, wie fantastisch die Welt des Survival-Spiels aussehen kann.

Fan macht Minecrafts Welt noch mächtiger

Mit dem zweiten Part des "Caves and Cliffs"-Updates hat Minecraft eine ordentliche Schippe bei der Weltgenerierung draufgelegt und glänzt mit besseren Landschaften.

Der Spieler jojos38 hat mit einer experimentellen Version des 1.18 Patches noch vor Veröffentlichung des Mega-Updates in einem Video gezeigt, wie viel interessanter und schöner die Landschaft von Minecraft sein kann:

Bei der gezeigten Welt handelt es sich um eine vordefinierte Map, bei der mit Mods und Shader ordentlich nachgeholfen wurde, um dieses Ergebnis zu erzielen.

Mit diesen Berglandschaften übertrifft der Ersteller sogar die imposanten Gipfel, die Mojang für das Survival-Abenteuer geschaffen hat.

Reddit feiert den Skyrim-artigen Ausblick

Auf Reddit kassiert das beeindruckende Video mittlerweile über 38.000 Upvotes und wird in höchsten Tönen gelobt.

Die Renderdistanz der Welt sorgt für die größte Bewunderung: Denn eine solche Landschaft samt der verschiedenen Mods frisst eine beachtliche Menge an Rechnerleistung, was der Ersteller im Thread auch bestätigt.

Der beeindruckende Ausblick auf dem Berggipfel wird von vielen mit Spiele-Blockbustern wie The Elder Scrolls 5: Skyrim oder auch einem The Legend of Zelda: Breath of the Wild verglichen.

Ein anderer Spieler treibt es auf die Spitze und kitzelt noch mehr Realismus aus Minecraft heraus, wie dieser Reddit-Post zeigt:

Solche Welten erwarten euch im Survival-Game allerdings auch trotz des Caves-and-Cliffs-Updates nicht. Um dieses Bild zu kreieren, hat der Ersteller mit Zusatz-Software ordentlich nachgeholfen. Das Ergebnis ist aber dennoch bewundernswert.

Ihr wollt weitere beeindruckende Optik von Minecraft sehen? Dann schaut euch diese Bilderstrecke mit realistischen Bauwerken im Survival-Game an:

Was sagt ihr zu der atemberaubenden Landschaft in Minecraft? Kann es Skyrim, Zelda und The Witcher 3 mittlerweile das Wasser reichen?