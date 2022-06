Plötzlich setzen alle Entwickler auf Space-Horror – aber nur einer kann es

Space-Horror war für Michael die Kartoffelbatterie des Abends. Bildquelle: Getty Images / Goodboy Picture Company.

Wir schreiben das dritte Pandemie-Jahr, die Videospielbranche steht nicht mehr still, aber sie ist immer noch ausgebremst: Während die E3 ihr Comeback auf nächstes Jahr verschiebt, hält Gaming-Ikone Geoff Keighley stattdessen das Summer Game Fest, um der Welt neue Spiele zu zeigen. Die Erwartungen sind vorsichtig, das Ergebnis ist bescheiden – und irgendwo auch kurios: Wie falsch abgesprochen, kommen sechs Entwickler plötzlich mit demselben Thema um die Ecke: Space-Horror. In diesem Wirrwarr aus Raumschiffschrott und Gedärmen sticht für mich nur das Spiel hervor, das als einziges verstanden hat, was dieses Genre braucht.

Der wahre Horror des Summer Game Fest: Sechs Mal Horror und nur einer funktioniert

Bei Spielemessen muss ich immer an die Cartoon-Serien meiner Kindheit zurückdenken. Wie ihr euch vielleicht erinnert, greifen all diese Serien meistens sehr ähnliche Themen auf, zum Beispiel Weihnachten in einer Folge, Halloween in einer anderen, aber es musste auch immer mindestens ein Wissenschaftswettbewerb in der Schule dabei sein. In der Regel sticht hier ein Kind mit einer kolossalen Idee hervor, wie einem Teilchenbeschleuniger oder etwas anderem Abgedrehten. Die anderen Kinder dagegen, die sich nicht so sehr für Wissenschaft begeistern, ruhen sich auf einem einfachen Klassiker aus, der Kartoffelbatterie, die dann entweder nicht funktioniert oder die Halle mit Brei vollspritzt. Diese Batterie steht für Einfachheit, das Uninspirierte und irgendwo auch für den Mainstream.

Auf dem Game Summer Fest vom 9. Juni 2022 präsentierte Entwickler Naughty Dog mit seinem Next-Gen-"The Last of Us" zwar keinen Teilchenbeschleuniger, bei Weitem nicht, aber zumindest ein aufgehübschtes Experiment, das ja bereits im Jahr 2014 gut ankam. Daneben bot sich aber ein viel interessanterer Anblick: Gleich sechs Entwickler stellten Space-Horror-Spiele vor, ein Setting, das seit Dead Space eigentlich in seiner Nische geblieben war und jetzt plötzlich massenhaft auftauchte, um zur Kartoffelbatterie des Abends zu werden.

Es war der reinste Meta-Horror für mittlerweile ausgehungerte Pandemie-Gamer wie mich, die endlich etwas Neues sehen wollten: Aliens The Dark Descent, Fort Solis, Routine – und als wäre das noch nicht genug gewesen – streiften Stormgate und Warhammer 40.000: Darktide irgendwo auch Weltall, Düsternis und Monster.

Flackernde Lichter, Raumschiffe, nervöse Protagonisten, Blut, Aliens – da kehrt der atmosphärische Genre-Mix endlich wieder zurück und löst nichts in mir aus, schießt ins Leere und langweilt mich irgendwann genauso wie das Material zur CoD-"Modern Water 2"-Kampagne. Vor allem, weil alles so gleich aussieht und die gleichen Rezeptoren in mir anvisiert, mit gleichen und vor allem uralten Mitteln. Nein, liebe Entwickler, es funktioniert nicht mehr, egal was ihr euch davon erhofft habt. Zum Glück war EA nicht da gewesen. Sie hätten zwar Gameplay zum kommenden "Dead Space"-Remake gezeigt, aber dann wäre dieses – trotz seines Namens – vermutlich genauso untergegangen. Andererseits hätte ich mir ein Aufeinandertreffen und einen direkten Vergleich gewünscht, zwischen Dead Space und dem Spiel, das es gestern trotz monotoner Konkurrenz schaffte, aufzufallen: The Callisto Protocol.

Hier könnt ihr das neue Gameplay zu The Callisto Protocol sehen, das neue Spiel des "Dead Space"-Schöpfers:

Callisto Protocol | Erstes Gameplay-Material

Hierzu ein kurzes "Was bisher geschah": Die Situation ist etwas pikant: Nachdem Entwickler Visceral Games mit Dead Space im Jahr 2008 ein Horror-Meisterwerk schuf, veranlasste Publisher EA, den Action-Fokus in den Folgeteilen immer weiter zu erhöhen, bis Dead Space 3 im Jahr 2013 laut den Fans die Marke zu ihrem Tiefpunkt brachte. Aufgrund der geringen Verkäufe schloss EA das Studio dann im Jahr 2017. Während "Dead Space"-Erfinder Glen Schofield nun mit seinem Striking Distance Studio am geistigen "Dead Space"-Nachfolger The Callisto Protocol arbeitet, entwickelt EA Motive auf der anderen Seite das "Dead Space"-Remake. Dieses Studio produzierte zuvor Star Wars: Squadrons und die Kampagne von Star Wars Battlefront 2. The Callisto Protocol erscheint am 2. Dezember, das Remake zu Dead Space am 27. Januar 2023.

Um es klar auf den Punkt zu bringen: The Callisto Protocol ist für mich das wahre Dead Space 4 und damit das einzige Horror-Space-Spiel von den gezeigten Spielen, das mich wirklich interessiert. Alle seine bisherigen Story- und Gameplay-Trailer starten zwar ebenfalls wie die anderen Entwickler mit einer beklemmenden Atmosphäre, aber "Dead Space 4" treibt im Gegensatz zu ihnen den Horror weiter voran: Es ist absolut verstörend zu sehen, was auf dem Bildschirm passiert. Mehr, mehr, mehr, düster, brutaler, schockierender: Verunstaltete Monster, Gore mit abgefressenen Köpfen und zerfetzten Eingeweiden, der kaum noch zu übertreffen ist, beengtes Third-Person-Gameplay – Glen Schofield und Striking Distance Studio fassen mich nicht mit Samthandschuhen an, da sie wissen, dass nach drei Dead Spaces hundert mal mehr notwendig ist, um Horror-Gamer wie mich immer noch zu fesseln. Sie entwickeln die ursprüngliche Formel weiter und ich glaube ihnen. Der Rest ist im Jahr 2008 stehen geblieben.

Resident Evil 7 zeigte es bereits vor Jahren: Für eine neue Stufe des Horrors müssen neue Grenzen überschritten werden, es müssen neue Monster her, es müssen neue Tricks verwendet werden – das Klischee soll nicht nur in der Kiste bleiben, die Kiste gehört komplett weggeworfen. Keines der gezeigten Spiele von gestern ist draußen, alle zeigen nur Trailer und jedes könnte/müsste sich von seiner schaurigsten Seite zeigen, aber nur The Callisto Protocol überzeugt mich.

Klar, die anderen Spiele können bei Release ebenfalls gutes Gameplay bieten, aber es ist schockierend zu sehen, wie uninspiriert sie ihren Horror im Marketing angehen. Und egal wie düster und "hübsch" das "Dead Space"-Remake aussehen wird, ich gehe davon aus, dass der Neuaufguss die Wirkung schmälern wird. Es fühlt sich wie ein Rückschritt an, ähnlich wie The Last of Us, wie der Versuch, den vergangenen Zauber zu wiederholen anstatt ihn weiterzuentwickeln.

Was ich bisher auf dem offiziellen YouTube-Kanal gesehen habe, lässt mich glauben, dass Dezember/Januar mit Callisto und Dead Space Weiterentwicklung auf Grafik treffen wird. Und diese Horrorschlacht wird Dead Space gegen Dead Space 4 verlieren. Und sollte ich falsch liegen, dann kann ich zumindest sagen: Callisto Protocol weiß zumindest, wie Horrortrailer im Jahr 2022 aussehen müssen!