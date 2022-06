Super Mario 3D World: Nintendo-Fans feiern schlechteste Spielerin

Diese Spielerin hat einfach kein Glück in Super Mario 3D World. (Bild: Nintendo & GettyImages/Deagreez)

Grundsätzlich gilt Super Mario 3D World zwar als recht einfaches Spiel, aber durch die dritte Dimension kann das Game stellenweise trotzdem recht knifflig werden. Der beste Beweis dafür ist eine Fail-Compilation, die auf Reddit viral geht.

Super Mario oder Dark Souls?

Obwohl „Super Mario“-Spiele schon extrem kinderfreundlich sind, heißt das noch lange nicht, dass es auch für jeden kinderleicht sind. Das beste Beispiel dafür ist die Freundin eines belustigten Nintendo-Fans. Auf Reddit geht momentan ein Video durch die Decke, welches Userin MajesticRubyWolf von ihrer Spielzeit mit ihrer Freundin in Super Mario 3D World gepostet hat.

Darin zu sehen sind die besten Momente, die ihr Talent fürs Draufgehen wirklich gut zur Schau stellen: Mal springt sie am Zielpfahl vorbei um das Level zu verlassen und im nächsten Clip versucht sie von einem Baum herunterzuspringen – nur um sich wieder ins Aus zu befördern. Die schrillen Schreie von Toad machen das ganze nur noch lustiger:

Um fair zu bleiben: Die 3D-Optik des Spiels kann das Einschätzen von Abständen schon erheblich erschweren.

Nintendo-Fans teilen eigene Erfahrungen

Unter dem Reddit-Post wird die verwirrte Freundin gefeiert – sie weiß zwar anscheinend nicht, wo oben und unten ist, aber die Kommentatoren lieben es. Der Post hat mittlerweile über 55.000 Upvotes erhalten und in den Kommentaren tauschen sich Spiele über ihre Lieblings-Momente aus. Der Sprung vom Baum sowie die vielen kläglichen Rettungsversuche werden dabei oft genannt.

Andere Spieler teilen ihre eigenen Erfahrungen dazu wie es ist mit jemandem zu spielen, der vielleicht nicht so begabt im Genre ist. Ein Kommentator teilt so zum Beispiel, dass er seine Tochter einfach die gesamte Strecke lang getragen hat um einen besonderen Stern im Level zu bekommen – Geschichten, die nur Videospiele schreiben.

Die Freundin einer „Super Mario 3D World“-Spielerin versucht an ihrem Hobby teilzuhaben und scheitert auf die lustigsten Weisen. Immer und immer wieder. Wie sieht's denn bei euch aus? Musstet ihr auch schon Mal einen Freund oder ein Familienmitglied in Super Mario carrien oder sind alle in eurem Umfeld absolute Könner auf dem Gebiet? Schreibt es und gern in die Kommentare auf Facebook!