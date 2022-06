Neu auf Steam und schon im Sale: Fans hypen fetzige Mittelalter-Action

Ein neues Steam-Spiel lässt euch in großen Mittelalter-Schlachten kämpfen. (Bilquelle: Valve/ Tripwire Presents)

Wenn ihr auf actionreiche Mittelalter-Schlachten steht, dann macht euch Steam gerade ein verlockendes Angebot. Der Multiplayer-Slasher Chivalry 2 war zuvor exklusiv im Epic Games Store erhältlich und findet erst ein Jahr später seinen Weg auf Valves Plattform. Für Fans gibt es aber sogar sofort einen Sale.

Chivalry 2 erscheint nach einem Jahr auf Steam

Wenn ihr als Kind gerne Ritter gespielt habt, dann solltet ihr euch jetzt Chivalry 2 ansehen. In dem Mittelalter-Slasher spielt ihr als Krieger in der Ego-Perspektive und müsst euch mit Schwert, Schild, Morgenstern und vielen weiteren Waffen durch brutale Feldschlachten und Burgbelagerungen kämpfen. Eure Gegner sind dabei, ebenso wie kampfeslustige andere Spieler. Chivalry 2 will sich mit seinem Gameplay an epischen Mittelalterfilmen orientieren.

Während Chivalry: Medieval Warfare bereits seit einiger Zeit auf Steam verfügbar ist, mussten die Fans auf Steam auf den Nachfolger ein ganzes Jahr lang warten. Der erschien nämlich zunächst zeitexlusiv im Epic Games Store. Die Wartezeit scheint dem Spiel allerdings nicht geschadet zu haben. Sowohl das Grundspiel als auch die Special Edition dominieren gerade die Steam-Topsellerliste. (Quelle: Steam)

Chivalry 2: Steam-Trailer

Mittelalter-Hit ist auf Steam grade günstiger

Der Steam-Release von Chivalry: Medieval Warfare wird zusätzlich auch mit einer Rabattaktion gefeiert. Bis zum 7. Juli sind Grundspiel und Special Edition um 40 Prozent reduziert und kosten nur noch 21,59 Euro und 26,98 Euro.

Mit dem Steam-Launch kommt außerdem das Tenosian-Invasion-Update, das die Schlachten unter anderem um eine neue Fraktion und auch um den Kampf zu Pferde erweitert. Auch die Bewertungen können sich sehen lassen. Aktuell geben 84 Prozent der Nutzerrezensionen Chivalry 2 einen Daumen nach oben. (Quelle: Chivarly 2 auf Steam)