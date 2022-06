10 Spiele, die noch vor ihrem Release gekillt wurden

Auch Silent Hills durfte nie das Licht der Welt erblicken. (Bildquelle: Getty Images/vyasphoto, Konami)

Nicht jedes vielversprechende Spieleprojekt wird am Ende auch veröffentlicht. Gerade, wenn die Vorfreude schon sehr groß ist, kann das zu echten Enttäuschungen führen. In dieser Bilderstrecke zeigen wir euch 10 Videospiele, denen auf dem Weg zum Release leider die Puste ausging.

Wieso sind diese Spiele nie erschienen?

Wir blicken heute auf den Friedhof der grandiosen Spieleideen: Etliche Videospiele durften im Laufe ihrer Entwicklung nie das Licht der Welt erblicken. Die Gründe dafür können vielfältig sein. Klar ist, ein Videospiel zu produzieren ist keine leichte Aufgabe und viele Stolpersteine können das Aus für sie bedeuten.

Und das auch oft noch, wenn sogar schon viel Geld in die Produktion geflossen ist. In folgender Bilderstrecke schauen wir uns vielversprechende, und teils schon heiß erwartete Spiele an, und beleuchten die Hintergründe, die schließlich zum Niedergang geführt haben. Viel Spaß!

Hier geht's zur Bilderstrecke unserer Kollegen von GIGA Games: 10 Videospiele, die traurigerweise nie erschienen sind

Welche begrabenen Spiele haben euch überrascht? Oder kanntet ihr bereits alle aufgelisteten Videospiele? Und kennt ihr weitere spannende Spieleprojekte, die es nicht zum Release geschafft haben?