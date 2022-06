Stardew Valley mit Mammuts: Hier spielt ihr einen Höhlenmenschen

Roots of Pacha – Offizieller Gameplay-Trailer

Roots of Pacha wirkt wie eine charmante Alternative zu Stardew Valley. Der besondere Kniff: Es spielt in der Steinzeit. Statt auf euren Spaziergängen kleinen Häschen zu begegnen, schleicht ihr euch hier also an Mammuts vorbei.

Stardew Valley in der Steinzeit

Schon gewusst? Neben großen Ankündigungen wie dem Remake zu The Last of Us Part 1, hatte das Summer Game Fest 2022 noch ein paar kleinere Spiele in petto. Nach der Hauptveranstaltung wurden nämlich, während des Events Day of the Devs, auch ein paar Indiespiele präsentiert, die sich derzeit in Entwicklung befinden – darunter auch Roots of Pacha.

Das Spiel lässt sich als ein Stardew Valley in der Steinzeit beschreiben. Dabei gleichen sich die beiden Indiespiele nicht nur in ihrem Pixel-Look, sondern vor allem im Gameplay. Im Gegensatz zu einem Bauernhof baut ihr euch in Roots of Pacha jedoch ein eigenes kleines Dorf auf.

Was macht ihr in Roots of Pacha?

Fangt Fische, sammelt Pflanzen, baut Lebensmittel an und kocht um das Dorf zu versorgen. Freundet euch mit wilden Tieren wie Wildschweinen, Lamas und Sträußen an, um sie zu zähmen und als Nutz - und Reittiere zu benutzen.

Sammelt Materialien um neue Gebäude und Gegenstände für euer Dorf zu bauen und erkundet mysteriöse Höhlen, um mehr über euch und euren Heimatort zu erfahren.

Auch Minispiele und die Möglichkeit die NPCs näher kennen - und lieben zu lernen sind natürlich mit von der Partie. Stardew-Valley-Spieler dürften sich also ganz wie zu Hause fühlen – nur dass Roots of Pacha mit seinem Steinzeit-Twist noch etwas frischen Wind ins Genre bringt.

Das Spiel soll noch dieses Jahr für den PC erscheinen. Auf Steam könnt ihr es euch bereits hier auf euren Wunschzettel packen. Aktuell könnt ihr euch dort auch eine Demoversion zum Spiel herunterladen.