Neues Spiel im Minecraft-Universum: Strategie-Fans aufgepasst

Minecraft Legends: Ankündigungs-Trailer

Mit Minecraft Dungeons haben Xbox und Mojang bereits einen erfolgreichen Schritt raus aus der Sandbox genommen. Jetzt wächst das Universum des Block-Spiels weiter. Im jüngsten Showcase haben sie das neue Minecraft Legends vorgestellt. Darin erwartet euch ein spannender Mix aus Strategie und Action in der altbekannten Welt.

Microsoft kündigt neues Minecraft-Spiel an

Das Showcase von Xbox und Bethesda ist gerade erst über die Bildschirme geflimmert und hat viele Neuigkeiten zu Starfield, Redfall und weiteren Spielen gebracht.

Natürlich standen auch viele Ankündigungen an, darunter auch ein brandneues Spiel im Minecraft-Universum. Zusammen mit Blackbird Interactive entwickelt Mojang das als Action-Strategie beschriebene Minecraft Legends. Darin vereint ihr als Held alle möglichen Kreaturen der bekannten Oberwelt, um den bösen Machenschaften der Piglins entgegenzutreten.

In Minecraft Legends werden Schlachten im Mittelpunkt stehen, und ihr seid mitten im Geschehen dabei. An eurer Seite: Zombies, Creeper und weitere Verbündete. Zu euren Aufgaben gehört nämlich auch das Schließen von Allianzen.

Das Gameplay soll laut Mojang einen einzigartigen Ansatz verfolgen. Die Kernelemente fokussieren sich auf die Strategie, aber die Mechaniken bedienen sich an bekannten Action-Games. So streift ihr in Third-Person-Perspektive durch die gewohnten Lande, beschützt Siedlungen und haltet in Kämpfen die Horden des Nethers auf. Während ihr selbst die Schlachten bestreitet, leitet ihr zudem eure Truppen und gebt ihnen Befehle.

Der Trailer lässt auch Aufbauelemente erahnen. Möglich, dass ihr eure eigenen Siedlungen erschaffen müsst.

Wann erscheint Minecraft Legends?

Das Strategie-Spiel soll 2023 erscheinen. Bei den Plattformen geht es gewohnt großzügig zu. Sowohl PC-, Xbox-, Nintendo-, als auch PlayStation-Spieler werden auf ihre Kosten kommen. Das Spiel wird bei Release natürlich auch wieder in den Xbox Game Pass wandern. In den kommenden Monaten will Mojang weitere Details zum Spiel bekanntgeben.

Nach Minecraft Dungeons ist Minecraft Legends das nächste Spiel, das aus der Marke erwächst, nachdem Microsoft die Rechte 2014 gekauft hat.

Da Mojang keine große Expertise im Strategie-Bereich vorweisen kann, haben sie sich das kanadische Studio Blackbird Interactive an die Seite geholt. Diese können auf einen reichen Erfahrungsschatz für dieses Genre blicken. Sie zeichnen sich unter anderem für die Homeland-Reihe verantwortlich und haben auch schon Minecraft Earth mit auf die Beine gestellt. Ob das neue Konzept am Ende aufgeht, werden wir spätestens mit Release von Minecraft Legends sehen.

