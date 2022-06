PUBG | offizieller Gameplay-Trailer zum F2P-Launch

Es heißt Daumendrücken! Und zwar im Zuge des PUBG Nations Cup 22, bei dem auch endlich wieder ein deutsches Team an den Start geht. Außerdem könnt ihr ihm Zuge des Turniers auch noch was gewinnen. Fan sein lohnt sich!

Zwei Jahre mussten Fans eine Zwangspause hinnehmen. Doch jetzt dauert es nicht mehr lange, dann geht es wieder los: In der Zeit vom 16. bis 19. Juni tobt in der thailändischen Millionenmetropole Bangkok das globale PUBG: BATTLEGROUNDS Esports-Turnier. In diesen vier Tagen treffen 64 E-Athleten aus 16 Ländern aufeinander und kämpfen um ihren Anteil am 500.000 US-Dollar umfassenden Preispool.

Gleich vier starke Teams treten für die Region Europa (neben Amerika, Asien-Pazifik und Asien) an, in denen sich Top-Profispieler wie Fexx (FaZe Clan) aus Großbritannien, mxey (Team Liquid) aus Finnland, Myca (Thunder) aus Deutschland und Smash (BBL Esports) aus der Türkei tummeln. Wir sind uns sicher, dass ihr als Fans für die Motivation sorgen werdet, um die Trophäe nach Hause zu holen.

Das Turnier selbst folgt einer Punkteregel, im Zuge derer Ausscheidungs- und Platzierungspunkte kombiniert werden. Das Team, das nach 20 Spielen die meisten Punkte gesammelt hat, darf sich über den Ersten Platz und das Preisgeld von 100.000 US-Dollar freuen.

Selbst als Zuseher könnt ihr euch noch am Ablauf beteiligen, in dem ihr das Siegertam vorhersagt. Die dafür nötigen Tippgutscheine erhaltet ihr, wenn ihr euch für den Kauf von PNC 2022 Skins und Ingame-Items entscheidet. Dreißig Prozent des Nettoumsatzes gehen in den Preispool über und wird somit an die teilnehmenden Teams verteilt.

Hier kommt ihr zu den Übertragungen:

Weitere Infos zu PUBG Esports findet ihr auf der offiziellen Esport-Seite ebenso wie auf Instagram, Twitter und TikTok.

Es gibt auch was für euch zu gewinnen!

Publisher KRAFTON hat zum Anlass dieses großen Events vier Gewinnpakete bereitgestellt, die wir für euch verlosen dürfen. (Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle!) Darin befinden sich ein Lanyard mit PCN Ladekabel, eine PNC-Tasse, eine PNC-Wasserflasche und eine PNC-Snapback-Cap. Und da ein Bild ohnehin mehr sagt als 1.000 Worte, schaut euch den schicken Kram mal an:

Vier glückliche Gewinner können jeweils eines dieser PUBG-Pakete erhalten!

Um teilzunehmen (und hoffentlich auch um zu gewinnen) müsste ihr euch glücklicherweise nicht in einem Turnier messen, sondern lediglich eine kleine Frage richtig beantworten und etwas Glück haben. Denn die vier Gewinner ziehen wir aus allen richtigen Einsendungen. Kommen wir mal zur Frage:

PUBG feiert dieses Jahr ein Jubiläum! Seit seinem Start ist der Erfolg nicht mehr aufzuhalten. Wie viele Jahre sind zwischen dem Release von PUBG und dem in dieser Woche stattfindenden internationalen Turnier vergangen?

a) Das kann nicht mehr als ein Jahr gewesen sein!

b) Weiß doch jeder: PUBG gibt es schon seit drei Jahren.

c) Seit fünf Jahren schon begeistert PUBG Spieler und Spielerinnen weltweit.

d) Ich bin seit zehn Jahren dabei und feiere PUBG wie am ersten Tag!

Schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "PUBG".

Teilt uns eure Adresse mit, sonst können wir euch den Gewinn nicht zustellen!

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben!

Eure Daten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt, danach werden sie gelöscht. Bitte achtet auf die Vollständigkeit eurer Antwort. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Sonntag, der 19. Juni 2022 um 23:59 Uhr.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden - wie oben erwähnt - ausschließlich zum Versand der Gewinne genutzt und nicht für andere Zwecke weiterverwendet. Wir freuen uns auf eure Einsendungen und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!