PS5-Community in Aufruhr: Fans protestieren gegen Xbox-Projekt

PS5: Fans sind über Xbox-Projekt empört. (Bildquelle: GIGA / AaronAmat, Getty Images)

Einige PlayStation-Fans fühlen sich von einer Legende der Videospielbranche verraten: Hideo Kojimas angekündigtes Xbox-Projekt sorgt im Lager der PS5-Community für Aufregung und manche Gamer würden am liebsten sogar den Release des Spiels verhindern.

Hideo Kojima zählt zu den populärsten kreativen Köpfen in der gesamten Videospielindustrie. Der Schöpfer der Metal-Gear-Solid-Reihe und Death Stranding hat sich zuletzt in einer kurzen Videobotschaft zurückgemeldet, in der er ein Cloud-basiertes Projekt mit Xbox angeteasert hat. Die PlayStation-Community reagiert auf den Schritt empört – auf Twitter hat das Studio Kojima Productions deswegen versucht, die Wogen zu glätten.

Xbox statt PS5: Hideo Kojima wechselt die Seiten

PlayStation-Fans haben sich daran gewöhnt, dass Projekte von Hideo Kojima auf ihrer Plattform erscheinen. Doch diese Tradition scheint sich mit seinem kommenden, noch namenlosen Spiel für Xbox zu ändern.

In einer kurzen Videobotschaft haben Xbox und Kojima ihre Partnerschaft bestätigt, ohne dabei allzu viel von dem Spiel preiszugeben – ausschlaggebend für die Kooperation ist dabei aber wohl Microsofts Cloud-Technologie.

PlayStation-Fans laufen gegen Kojima-Spiel Sturm

Die Online-Reaktion von PS5-Fans auf die vage Ankündigung des Projekts ist nicht sonderlich positiv ausgefallen. Auf Twitter fühlte sich Kojima Productions deswegen genötigt, ein Statement zu verfassen. Darin bestätigt das Studio, dass Kojima Productions weiterhin eine gute Partnerschaft mit Sony aufrecht erhalten wird.

Doch selbst dieser Tweet wird von vielen Kommentatoren kritisiert. Fans zeigen sich von Kojimas Kooperation mit Xbox enttäuscht und sind traurig darüber, dass sie das neue Game nicht spielen werden, weil sie keine Xbox besitzen oder ihr Internet für Streaming nicht schnell genug ist. Die erbitterte Reaktion der Fans passt zu der Online-Petition, die bereits 2021 gestartet wurde, mit der Spieler das Xbox-Projekt verhindern wollten – offensichtlich jedoch ohne Erfolg.

