In einem Interview mit VGC geht Takashi Iizuka, Leiter des Sonic-Teams, auf das negative Fan-Feedback zu Sonic Frontiers ein. Seiner Ansicht nach verstehen Spieler nicht, dass das eine neue Art von Gameplay ist.

Nach dem ersten Gameplay-Material kamen gemischte Reaktionen aus der Community. Weitere Videos senkten die Stimmung und Fans kritisieren insbesondere die leere Open World und schwebenden Grind-Schienen, die sich unnatürlich in den Rest einfügen würden; aber auch der Grafikstil kann auf nur wenig Gegenliebe stoßen. Danach trendete sogar kurrzeitig #DelaySonicFrontiers auf Twitter.

Zu einer Verschiebung wird es aber nicht kommen, stellt Studio-Chef Takashi Iizuka in einem Interview mit Video Games Chronicle klar. Die Kritik der Fans sei für ihn keine Überraschung. Im Gegenteil:

Iizuka verspricht eine gänzlich neue Erfahrung für Sonic-Fans. Ihm zufolge ist Sonic Frontiers kein Open-World-Spiel, er spricht von einem Open-Zone-Format.

„Und dieses neue Spielsystem selbst ist etwas, das es in keinem anderen vergleichbaren Titel gibt, also hoffen wir wirklich, dass wir von hier an bis zur Veröffentlichung erklären können, was Open-Zone-Gameplay wirklich ist.“ (Quelle: VGC)