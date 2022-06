Resident Evil Village: Beliebtes Horrorspiel erhält DLC-Fortsetzung

Resident Evil Village Gold Edition - Announcement Trailer

Resident Evil Village erhält einen Story-DLC namens Shadows of Rose. Das gab Publisher Capcom im Rahmen eines Live-Events bekannt. Damit aber noch nicht genug! Wir verraten euch, worauf sich Resident-Evil-Fans zusätzlich freuen können.

So habt ihr Resident Evil Village noch nicht gesehen

Die Geschichte von Resident Evil Village geht weiter! Mit Shadows of Rose bekommt das Horrorspiel im kommenden Oktober eine DLC-Fortsetzung spendiert. Aus Spoiler-Gründen gehen wir aber erst im zweiten Absatz auf den Inhalt des DLCs ein.

Falls ihr Resident Evil 8, wie es auch genannt wird, nämlich noch nicht gespielt habt, dann könnt ihr euch auf die Gold-Edition freuen. Diese wurde ebenfalls im Capcom Showcase vorgestellt. Die Gold-Edition umfasst das Hauptspiel von 2021, den angesprochenen Story-DLC, sowie den Mercenaries-Modus.

Diesen Modus kennen Fans bereits aus vorherigen Resident-Evil-Teilen. Als Söldner bekämpft ihr endlose Monsterhorden, sammelt Punkte und verewigt euch in der globalen Highscore-Liste. Besonders cool: Ihr könnt in dem Modus unter anderem auch die Bosse aus Resident Evil Village spielen, darunter Heisenberg und Internetliebling Lady Dimitrescu.

Eine handfeste Überraschung ist aber der Third-Person-Modus. So könnt ihr Resident Evil Village aus der Schulter-Perspektive noch einmal ganz neu erleben. Vielleicht seid ihr ja ohnehin keine Fans der ursprünglichen Ego-Sicht.

Worum geht es in der Fortsetzung?

Kommen wir nun zum Story-DLC Shadows of Rose. In der Erweiterung schlüpft ihr in die Rolle von Rosemary "Rose" Winters, der Tochter von Ethan Winters, dem Protagonisten von Resident Evil 7 und Resident Evil Village.

Der Story-DLC erscheint kommenden Oktober – passend zu Halloween. (Bild: Capcom)

Der DLC spielt 16 Jahre nach den Ereignissen von Village und führt Rose in das schaurige Unterbewusstsein des Megamycetes. Das ist der biologische Ursprung für die furchtbaren Geschehnisse im titelgebenden Dorf.

Im Gegensatz zum Hauptspiel steuert ihr Rose direkt aus der Third-Person-Ansicht und erforscht mir ihr die finstere Parallelwelt.

Die Gold-Edition, inklusive aller genannten DLCs, erscheint voraussichtlich am 28. Oktober 2022.