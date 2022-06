GOG verschenkt Shantae and the Pirate's Curse – aber nur für kurze Zeit. (Bild: Getty Images – photosynthesis / WayForward)

Für PC-Spieler gibt es gefühlt immer irgendein Game gratis abzustauben. Nicht nur Epic Games und Steam haben gerade eine Geschenk-Aktion am Laufen, auch GOG bietet euch derzeit ein Spiel kostenlos an.

Schnappt euch Shantae and the Pirate's Curse kostenlos

Im Epic Games Store können PC-Spieler sich gerade Maneater kostenlos sichern, Steam verschenkt ARK: Survival Evolved – und nun springt auch noch GOG auf den Gratis-Zug mit auf.

Im Store der The-Witcher-Entwickler könnt ihr euch gerade Shantae and the Pirate's Curse kostenlos sichern – aber die Geschenk-Aktion läuft nicht mehr lange. Bis zum 16. Juni 2022 um 15:00 Uhr könnt ihr das Game noch gratis abstauben, danach baumelt wieder ein Preisschild am Metroidvania-Geheimtipp (bei GOG anschauen).

Shantae and the Pirate's Curse kostenlos auf GOG abstauben

Erstes Gameplay gibt es im offiziellen Trailer zu sehen:

Shantae and the Pirate’s Curse – offizieller Trailer

Worum geht es im Metroidvania-Hit?

In Shantae and the Pirate's Curse übernehmt ihr die Rolle der namensgebenden Shantae, die versucht, einen Fluch, der ihr Heimatland befällt, abzuwehren.

Als Spieler springt und kämpft ihr euch deswegen durch allerlei liebevoll gezeichnete 2D-Level und stellt euch nicht nur diversen Gegnern, sondern müsst auch andere knifflige Passagen überwinden, die vor allem eure Reaktionsfähigkeit auf die Probe stellen.

Shantae and the Pirate's Curse kostenlos auf GOG abstauben

95 Prozent der Steam-Spieler empfehlen Shantae and the Pirate's Curse weiter (Quelle: Steam), auf Metacritic liegt der User-Score der PC-Version im Moment bei soliden 8,3 Punkten (Quelle: Metacritic). Für Genre-Fans scheint sich ein Blick ins Spiel also auf jeden Fall zu lohnen!

Um es euch gratis zu sichern, klickt ihr einfach auf den grünen Button des Banners, nachdem ihr euch in euer GOG-Konto eingeloggt habt.

So sieht das Banner auf der GOG-Startseite aus, das ihr suchen müsst.

Beachtet jedoch, dass ihr damit der Plattform auch die Erlaubnis gebt, euch Werbemails zuzuschicken. Doch diese Zustimmung könnt ihr, direkt nachdem ihr das Spiel erhalten habt, wieder rückgängig machen, wenn ihr wollt.

Die Gratis-Aktion von GOG endet am 19. Juni 2022 um 15:00 Uhr.