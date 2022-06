Skyrim: 11 Geheimnisse, die ihr bestimmt noch nicht kennt

Nach mehr als 10 Jahren dürfte eindeutig klar sein, dass in The Elder Scrolls 5: Skyrim jede Menge drin steckt. Es gibt so viele Quests, Orte und Möglichkeiten. In unserer Bilderstrecke haben wir jetzt 11 Geheimnisse über Bethesdas Rollenspiel gesammelt, die euch bisher bestimmt entgangen sind.

Skyrim: Kennt ihr diese 11 Geheimnisse?

Mit The Elder Scrolls 5: Skyrim sind unzählige Geheimnisse verbunden. Einige von ihnen sind im Spiel selbst versteckt, während ihr für andere auch hinter die Kulissen des Rollenspiels schauen müsst. Es gibt versteckte Räume, mächtige Geheimattacken und Entwickler, die sich auf kreative Weise im Spiel verewigt haben.

Bethesda war also fleißig. Wir haben jetzt die besten Geheimnisse in Skyrim gesammelt und sie in einer Bilderstrecke vereint. Wenn ihr sie alle schon vorher kanntet, dürft ihr euch zweifellose größter Skyrim-Experte in dieser Oblivion-Ebene nennen.

11 Geheimnisse im gewaltigen Skyrim. Natürlich sind in Himmelsrand noch viel mehr Easter Eggs und andere Besonderheiten versteckt. Auch The Elder Scroll 6 wird irgendwann hoffentlich so viel Liebe zum Detail erfahren.