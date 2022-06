Diablo Immortal: Blizzard verärgert die Fans mit mickriger Belohnung

Viel kritisiert, aber dennoch ein handfester Hit: Diablo Immortal (Bild: Blizzard)

Blizzard feiert den Erfolg von Diablo Immortal und verteilt an die User ein kleines Dankeschön. Die Community ist vom Umfang der Belohnung allerdings wenig begeistert. Wir erklären euch, warum das Geschenk wie blanker Hohn auf die Spieler wirkt.

Diablo Immortal ist ein voller Erfolg

Diablo Immortal generiert eine negative Schlagzeile nach der anderen, dennoch ist das Mobile-Spiel ein voller Erfolg für Publisher Blizzard. Mehr als 10 Millionen Downloads verzeichnet das stark kritisierte Spiel inzwischen.

Diesen Meilenstein möchte das amerikanische Unternehmen mit den Spielern entsprechend feiern und verteilt dafür ein bisschen Ingame-Währung, die sogenannten Hilts.

Wer sich also derzeit in das Spiel einloggt, der bekommt folgende Meldung angezeigt:

Diablo Immortal hat einen super erfolgreichen Start hingelegt. (Bild: Blizzard)

Ganze 300 Hilts lässt der Publisher zur Feier des Tages springen. Was für Außenstehende vielleicht nach einer netten Geste aussieht, wird vom Großteil der ohnehin recht unzufriedenen Community aber als schlechter Witz empfunden.

Warum sind die Spieler so sauer über das Geschenk?

Zum besseren Verständnis: Mit 300 Hilts können sich Spieler lediglich ein einziges Wappen kaufen. Oder anders formuliert: Das Geschenk ist in etwa so viel wert, als würde euch eine fremde Person fünf Cent in die Hand drücken.

Natürlich kann man argumentieren, dass das ja besser als nichts ist. Allerdings darf man nicht vergessen, dass Diablo Immortal vor allem dafür in der Kritik steht, dass die Droprate für brauchbare Items abartig gering ist. Manch ein Spieler hat sogar bereits Tausende Euro in das Spiel investiert und trotzdem keinen einzigen legendären Gegenstand erhalten.

Ein begehrter 5-Star Gem wäre also wesentlich angemessener als Geschenk gewesen. Auch um die generellen Wogen zu glätten. Immerhin ist Diablo Immortal mittlerweile das Spiel mit dem schlechtesten User-Score auf Metacritic.