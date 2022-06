Blutiger Horror-Klassiker schockt mit brutalem Gameplay-Trailer

The Texas Chain Saw Massacre: Unrated Gameplay-Trailer

Nach Evil Dead und Friday the 13th erhält eine weitere Horror-Legende eine neue Spiele-Adaption. Mit The Texas Chain Saw Massacre erwartet euch eine Multiplayer-Schlachtplatte und der erste Gameplay-Trailer verspricht Blut und Kettensägen satt.

Leatherface ist zurück – und er geht wie gewohnt nicht zimperlich bei der Jagd nach seinen Opfern vor. Im ersten Gameplay-Trailer zum kommenden Multiplayer-Schocker The Texas Chain Saw Massacre ist die Familie Sawyer dabei, (un)gewünschte Besucher auf ihrer Farm nach allen Regeln der Horror-Anatomie zurechtzustutzen.

The Texas Chain Saw Massacre: Trailer zum Horror-Multiplayer

Der Trailer zu The Texas Chain Saw Massacre verspricht eine Gewaltorgie in Multiplayer-Form, die zu der legendären Filmvorlage passt. Ebenso ist das Setting vertraut: Eine Gruppe von jungen Menschen muss sich rund um die Sawyer-Farm den mörderischen Familienmitgliedern erwehren, die sie durch ein Sonnenblumenfeld, einen Minenschacht oder das gruselig dekorierte Haus jagen.

Der Trailer gibt einen Einblick in die beklemmende Atmosphäre des Spiels und spart dabei auch nicht mit Blut, wenn die jungen Opfer die Bekanntschaft mit dem falschen Ende der berühmtesten Kettensäge der Filmgeschichte machen.

Leatherface folgt auf Dead by Daylight

The Texas Chain Saw Massacre wird ebenso wie Dead by Daylight, Friday the 13th und das kürzlich erschienene Evil Dead ein asymmetrisches Multiplayer-Erlebnis bieten. Im Gegensatz zu den genannten Vorbildern wird es in dem Horror-Spiel von Publisher Gun Interactive mit der Sawyer-Familie aber gleich mehrere Übeltäter geben, was dem Spiel laut der eigenen Website offensichtlich eine größere Komplexität zukommen lassen soll. (Quelle: Txchainsawgame)

Das Horror-Spektakel mit Leatherface soll 2023 erscheinen, ein genaueres Datum wird in der nahen Zukunft erwartet. Das Spiel wird sowohl auf dem PC als auch auf der PS4 und PS5 sowie den Xbox-Konsolen verfügbar sein. Game-Pass-Abonnenten können sich direkt ab dem Release-Tag ohne weitere Kosten in das Kettensägen-Massaker stürzen.

