Bethesda legt Pläne offen: Fallout 5 muss hintenanstehen

The Elder Scrolls 6 hat Vorrang vor Fallout 5. (Bildquelle: Bethesda)

Dass Bethesda seine erfolgreiche Rollenspiel-Reihe Fallout irgendwann mit einem fünften Teil fortsetzen wird, ist klar. Wann die Fortsetzung erscheinen wird, steht allerdings noch in den Sternen. Doch jetzt gibt Creative Director Todd Howard erste Infos zur Release-Reihenfolge im Hause Bethesda. Und so viel ist klar: Fans brauchen noch einen langen Atem.

Release von Fallout 5 rückt in weite Ferne

Bei Xbox und Bethesda ist gerade viel los – die Publisher haben in einem erneuten Showcase weitere Informationen über ihre kommenden Spiele gedroppt. Während im Moment vor allen Dingen Starfield im Fokus steht, warten Rollenspiel-Fans gleichzeitig auf die Fortsetzung von The Elder Scrolls und Fallout.

Dazu liefert Creative Director Todd Howard in einem IGN-Interview nun einige Infos und rückt damit raus, wie der Entwicklungsstand von The Elder Scrolls 6 und Fallout 5 gerade ist. Ersteres befindet sich gerade mal in der Vorproduktion. Für Fallout 5 kann noch nicht einmal von Produktion gesprochen werden (Quelle: IGN).

Denn wie Howard auch verrät, wird Fallout 5 erst nach dem sechsten Teil der Elder-Scrolls-Reihe erscheinen. Es wird also nicht parallel an den Rollenspiel-Giganten gearbeitet. Das heißt: Fans müssen noch lange warten. Das aktuelle Beispiel von Starfield zeigt, die Produktion der RPGs braucht ihre Zeit. Besagtes Spiel wurde erst kürzlich auf 2023 verschoben.

Und von The Elder Scrolls 6 existiert seit vier Jahren nur ein kurzer Teaser. Der Nachfolger von Skyrim wird also auch noch einmal ordentlich Entwicklungszeit verschlingen. Da auch Fallout 5 wohl wieder ein Rollenspiel mit offener Welt werden dürfte, kommen da auch nochmal ein paar Jahre hinzu.

The Elder Scrolls 6: Erster Teaser von der E3 2018

Fans helfen sich auf Reddit mit Humor

Auf Reddit nehmen es die Fallout-Fans mit Humor und prognostizieren einen Release-Termin, den sie womöglich nicht einmal mehr miterleben werden. Oder den ihre noch nicht geborenen Kinder mit Freude wahrnehmen können (Quelle: Reddit).

Doch auch realistische Rechnungen werden angestellt. Viele erwarten TES6 nicht vor 2026, was Fallout auf 2030 bis 2032 setzen könnte. Mit dem Release von Fallout 4 im Jahr 2015 würden dann ganze 15 Jahre zwischen den beiden Teilen liegen. Hoffen wir, dass Bethesda sich etwas beeilt.

Die Vaults der Fallout-Reihe sind teilweise berühmt-berüchtigt. Hier haben wir die verrücktesten für euch: